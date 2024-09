Ballonfahrt in Unterthürheim wird abgesagt

Es sollte etwas ganz Besonderes werden. Es war geplant, dass am Samstag, 28. September, im Zusamtal zehn Heißluftballone in die Lüfte steigen. Vor zehn Jahren hatte es eine ähnliche Aktion bereits gegeben. Damals waren es sieben Heißluftballons, die zeitgleich in die Luft stiegen, organisiert vom Hurga Club.

Wegen des schlechten Wetters entfällt der Start in Unterthürheim

Doch nun muss die Aktion wegen schlechten Wetters abgesagt werde. Zuvor war der Starttermin aufgrund der Witterung schon einmal verschoben worden. Hurga-Club-Vorsitzender Richard Drexler erklärte allerdings, dass es einen neuen Termin im Frühjahr 2025 geben soll. (AZ)