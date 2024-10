Herbstmarkt: Wertingen lockt mit buntem Angebot

Am kommenden Sonntag, 27. Oktober, ist es wieder so weit – im Wertinger „Städtle“ ist wieder Herbstmarkt. Die Stadt Wertingen mit Bürgermeister Willy Lehmeier freut sich auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen. Viele Händler und Fieranten haben zugesagt, den Marktsonntag zu bereichern. Zwischen den historischen Fachwerk-Fassaden der Wertinger Innenstadt bieten sie ihr vielfältiges Angebot an.

Es gibt laut Stadt eine vielfältige Palette verlockender Angebote

Bei einem gemütlichen Bummel durch den Markt können sich die Besucher über eine vielfältige Palette verlockender Angebote freuen. Die Fachgeschäfte haben an diesem Sonntag ebenfalls geöffnet und präsentieren ihr breit gefächertes Warensortiment. „Und vielleicht bietet sich schon jetzt die ein oder andere Idee für die ersten Weihnachtseinkäufe.“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Gäste können jetzt den den Herbst im Städtle genießen. „Wir laden Sie herzlich zu uns nach Wertingen ein“, sagt Bürgermeister Lehmeier.

Kinder-Decken-Flohmarkt in der Mühlgasse

Sonja Balletshofer, Inhaberin der „Salzoase“, organisiert am Marktsonntag einen Kinder-Decken-Flohmarkt. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, alte oder inzwischen nicht mehr interessante Spielsachen und Bücher zu verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Rückfragen steht Sonja Balletshofer gerne unter Telefon 08272 / 6039724 zur Verfügung. (AZ)