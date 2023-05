Dorfgemeinschaft von Hinterried trauert um Xaver Hillenmeyer

Xaver Hillenmeyer aus Hinterried war ehrenamtlich sehr aktiv. Nun ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Er war nicht nur in vielen Vereinen aktiv, sondern auch Mesner der Hinterrieder Kapelle St. Stephan und Gemeinderat in Buttenwiesen. Jetzt verstarb Xaver Hillenmeyer im Alter von 66 Jahren. Sein Tod löst bei vielen Menschen in Hinterried und Frauenstetten tiefe Trauer aus.

Der Verstorbene wuchs mit drei Geschwistern in der Landwirtschaft der Eltern Xaver und Elisabeth auf. Da sein Vater bei einem Waldunfall starb, unterstützte der damals 16-jährige Xaver gemeinsam mit seinen beiden Schwestern die Mutter bei der landwirtschaftlichen Arbeit. Nach der Maurerlehre und Gesellenjahren wechselte er ein Jahrzehnt später bis zum Rentenalter in den Industriebetrieb Bausch. Mit seiner Frau Sybille, die bereits früh verstarb, hatte er zwei Söhne.

Xaver Hillenmeyer engagierte sich in den Vereinen in Hinterried

Xaver Hillenmeyer spielte leidenschaftlich gerne Fußball beim SV Wortelstetten und engagierte sich bei den örtlichen Vereinen in seinem Heimatort Hinterried. Bei der Feuerwehr war er ebenso aktiv wie beim Schützenverein. Während seiner 50-jährigen Mitgliedschaft brachte er bei allen Baumaßnahmen sein handwerkliches Talent ein und war 40 Jahre Teil des Bewirtungsteams. Beim Krieger- und Soldatenverein wirkte er als Fahnenträger und stellvertretender Vorsitzender.

Durch seine Beliebtheit wurde er 2008 in den Gemeinderat gewählt, dem er bis 2014 angehörte. Nachdem seine Mutter Elisabeth über 50 Jahre Mesnerin in der nahen St.-Stephan-Kapelle war, übernahm er als gläubiger Christ ihre Aufgabe. So gestaltete er mit seiner Schwester Irmgard die jährliche Maiandacht, die von den Gläubigen stets gut besucht war. Im Anschluss daran gab es immer für alle Besucher einen zünftigen "Hoigarda". In der Pfarrei St. Anna war er im Pfarrgemeinderat aktiv und bei der Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche von 2004 bis 2006 stets ein zuverlässiger und hilfsbereiter ehrenamtlicher Mitarbeiter. 2018 wurde der Verstorbene in die Kirchenverwaltung gewählt.

Sein ausgeprägter Humor und seine Geselligkeit zeichneten den "Xaver" stets aus. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, 26. Mai, ab 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna Frauenstetten statt. (ep)