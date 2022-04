Die Hirschbacher Friedhofsmauer ist renoviert

Freiwillige Helfer und Helferinnen investieren viel Zeit in die Friedhhofsmauer: 95 ehrenamtliche Stunden haben sie geleistet.

Freiwillige Helferinnen und Helfer haben die Friedhofsmauer bei der Pfarrkirche St. Peter in Hirschbach renoviert. Sie zeigten Engagement und große Interesse, so Kirchenpfleger Joachim Wojtczyk. Außer Werkzeug und landwirtschaftlichen Maschinen haben sie ihre ganze Kraft in ihrer freien Zeit und ihre große Fachkenntnis eingesetzt.

Erst musste das Gestrüpp weg

Beginnend mit der Reinigung der Fassade hat man mittels eines Hochdruckreinigers den Maueralgen und dem Fassadenschmutz den Kampf angesagt. Zuerst mussten Gestrüpp und altes Astholz entfernt werden, bis der Zugang zur Mauer möglich war und die wichtigen Arbeiten, wie Ausbesserung der Mauerrisse, die vorbeugende Behandlung gegen Algen und der Anstrich mit einer Grundfarbe und deckendem Weiß erledigt werden konnten.

Man kann sehr stolz auf die freiwilligen Helferinnen und Helfer sein. Sie haben 95 unentgeltliche Stunden geopfert, um die Erneuerung der Friedhofsmauer zu ermöglichen. Stellvertretend für die Kirchengemeinde bedankte sich Kirchenpfleger Joachim Wojtczyk bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieser Renovierung beigetragen haben. (fk)

