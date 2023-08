Party: Statt kicken heißt es tanzen in Hirschbach

Plus Nach sieben Jahren Pause feiern die Firehawks aus dem Wertinger Stadtteil wieder eine große Party. Mit einem Fußball-Derby hat einst alles angefangen.

Zwei benachbarte Dörfer, das eine im Landkreis Dillingen, das andere – nach der Gebietsreform – im Landkreis Augsburg treffen sich jahrzehntelang zum Fußball-Derby. Daraus entstehen nach und nach ein Fußballverein und ein großes Fest, bei dem irgendwann weder Platz noch Zeit zum Kicken ist. Bis vor sieben Jahren alles ganz einschläft. Jetzt sind sie wiedererwacht, die Firehawks, und laden am kommenden Freitag und Samstag zur Party nach Hirschbach ein.

Jochen Rieger (44) ist einer der alten Garde. Rund 15 Jahre behielt er als Vorsitzender des Firehawks-Vereins mit seinem Team den Überblick über alles. Noch gut erinnert er sich an die Anfänge, als er selbst noch zur Dorfjugend zählte. Alle Mitglieder der Firehawks mussten damals aus Hirschbach sein. Die Menschen in dem Wertinger Stadtteil waren stolz auf ihren Ort. Das sind sie heute noch und gleichzeitig offen für Auswärtige. "Heute kommt etwa ein Drittel unserer Vereinsmitglieder von auswärts", erzählt Rieger.