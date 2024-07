Patenbitten bei den König-Ludwig-Schützen

Der Schützenverein Tell Westendorf feiert im nächsten Jahr sein 125-jähriges Gründungsfest. Am heutigen Freitag, 26. Juli, besuchen sie den Schützenverein König Ludwig Hirschbach-Possenried. Einem alten Brauch zufolge wollen sie die König-Ludwig-Schützen um die Patenschaft für ihr Jubiläumsfest erbitten. Bei der Zeremonie im Schützenheimgarten in Hirschbach sind Gäste herzlich willkommen und können mitverfolgen, welche Forderungen die Tell-Schützen erfüllen müssen, damit ihre Bitte erhört wird. Beginn ist um 18.30 Uhr. (AZ)