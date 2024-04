Ein Stadel in Hirschbach brennt

In Hirschbach hat der Anbau einer Scheune Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte greifen schnell ein und können die Flammen unter Kontrolle bringen.

In Hirschbach ist am Montagnachmittag der Anbau einer Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehren, die aus den Orten rings um Hirschbach herum zur Einsatzstelle kamen, hatten das Feuer schnell im Griff und konnten die Flammen niederdrücken. Darüber informierte Kommandant Peter Kratzer von der Feuerwehr Hirschbach.

Ihm zufolge kam die Alarmierung um kurz nach 15 Uhr herein. Kurz vor 16.30 Uhr konnten die meisten Einsatzkräfte auch schon wieder abrücken, während nur noch eine Brandwache abgehalten werden musste. Verletzt wurde niemand – weder Mensch noch Tier –, da die Scheune Kratzer zufolge nur als Lagerstätte genutzt wurde.