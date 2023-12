Hirschbach

Wird am Rande von Hirschbach bald ein großer Kuhstall gebaut?

Plus Im Wertinger Bauausschuss geht es um den Neubau eines Milchviehstalls mit Laufhof südlich von Hirschbach. Nicht jedem gefällt die Idee des Landwirts.

Ein großer Stall für 180 Kühe, gemäß moderner Standards mit einem Laufhof, damit die Tiere auch raus können: Solch ein Bau könnte schon bald in Hirschbach entstehen. Der Bauherr und Landwirt will damit seinen bestehenden Betrieb erweitern. Neben der Rinderhaltung betreibt er auch eine Biogasanlage, durch die einige Häuser im Ort mit Nahwärme versorgt werden. Konkret plant er seinen neuen Stall südlich von Hirschbach in der Nähe seines Hofes. Nun kam das Thema im Wertinger Bauausschuss auf den Tisch.

Aktuellen Plänen zufolge soll der neue Milchviehstall im Wertinger Stadtteil 73 Meter lang und 51 Meter breit sein, der Freilauf ist mit einer Länge von 27 Metern und einer Breite von 20 Metern angesetzt. Darunter soll ein Güllekeller entstehen. In einem dazugehörigen Antrag steht, dass der Landwirt zudem eine neue Güllegrube und eine Fahrsilo-Anlage bauen will.

