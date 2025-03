Hochwasser in Wertingen: Über Angst, Verzweiflung und den Neustart

Der Schock sitzt tief. Immer noch. Jonas Ziegler seufzt. Die Erinnerungen an das Hochwasser schmerzen ihn. Acht Monate ist es her, dass die Fluten seine finanzielle Existenz ins Wanken brachten. Der Chef des Z-Studios und des Zolleis Café in Wertingen schildert, wie das Hochwasser Anfang Juni den markanten Bau am Laugnakreisel geflutet hat. Die Sanierungsarbeiten, der bürokratische Aufwand für die Hochwasser-Hilfen, die Sorge um den Weiterbetrieb seines Geschäfts, all das hat an ihm gezehrt. Es gab aber auch Lichtblicke.

