570 freie Ausbildungsplätze in Nord- und Westschwaben

Viele Betriebe würden gerne ausbilden, finden aber keine geeigneten Bewerber. Im Landkreis Dillingen ist die Zahl der freien Lehrstellen doppelt so hoch wie im Vorjahr.

„Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in unserer Region ist weiter erfreulich hoch.“ Darauf hat jetzt Richard Paul, der Vorsitzende der Agentur für Arbeit Donauwörth, hingewiesen. Bei einer Zusammenkunft mit Vertretern von Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer Schwaben – kurz IHK und HWK - in Höchstädt stellte der Experte die Jahresbilanz zum Ausbildungsmarkt 2022/2023 vor.

Bei dem Gespräch in den Räumen der Schuhfirma Thanner GmbH wurde deutlich, dass die hohe Bildungswilligkeit der Unternehmen im krassen Gegensatz zur Entscheidung junger Menschen für die Heranbildung im Job steht. „Ausbildungsplätze zu besetzen, war für die Firmen noch nie so schwierig wie heute“, ging der Leiter des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung bei der IHK, Wolfgang Haschner, auf die aktuelle Situation ein.

Experten verweisen auf gute Karrierechancen im Handwerk

„Dabei können die zahlreichen Herausforderungen durch die Energiewende oder die Transformation der Mobilität ohne das Handwerk nicht gemeistert werden“, wie der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der HWK, Volker Zimmermann, warnte: „Dabei sind die Chancen groß, dort Karriere zu machen – es gibt viele Möglichkeiten“. Der Fachmann zielte damit auf den „Ruf, der einer Beschäftigung im Handwerk“ vorausgehen würde. So eine Berufsausbildung wird, wie die Branche in den vergangenen Wochen immer wieder beklagt hatte, oft als zweite Wahl angesehen und einseitig die akademische Bildung bevorzugt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

So waren laut Agenturchef Richard Paul im Landkreis Dillingen zum Stichtag 30. September noch 48 Berufsausbildungsstellen unbesetzt. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es zu dieser Zeit nur rund zwei Dutzend nicht belegte Positionen. Im gesamten Wirkungskreis der Arbeitsvermittlung, also zusammen mit den Landkreisen Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm, gab es fast 570 ungenutzte Angebote. Laut Paul sind besonders Berufe im Verkauf und Einzelhandel, als zahnmedizinische Fachangestellte, als Sport – und Fitnesskaufleute, Berufskraftfahrer und Bäcker sowie bei den Büro- und Speditionskaufmännern- und -frauen betroffen. „Der Einstieg in einer Berufsausbildung ist immer noch möglich“, versprach der Vorsitzende der Agentur für Arbeit mit Blick auf die gemeldeten 33 Bewerber und Bewerberinnen ohne eine Lehrstelle.

Firmen setzen auf Praktika, um Bewerber besser kennenzulernen

Was tun? Darauf versuchten die drei Redner in ihren Statements Antworten zu geben. Nach Einschätzung von IHK-Mann Haschner würden die Unternehmen ihre „Ausbildungs-Marketingaktivitäten“ verstärken, etwa durch entsprechende Gestaltung der Firmenhomepage, Mundpropaganda, Stellenmeldungen bei der Arbeitsagentur sowie Schülerpraktika. Auf Letztere gingen alle Sprecher des Nachmittags ausführlich ein. So bezeichnete sich Agentur-Vorsitzender Paul „als Freund dieser Möglichkeit“, Zimmermann von der HWK bezeichnete sie sogar als Vertragsvoraussetzung in den meisten Handwerksbetrieben.

So wolle er die Jugendlichen dazu motivieren, sich bereits jetzt um eine Ausbildungsstelle im September 2024 zu kümmern. „So bleibt genug Zeit, im jeweiligen Betrieb erst noch ein Praktikum zu absolvieren.“ Dadurch könnten sie und die Unternehmen besser herausfinden, ob sie gut zueinander passten und ob der Ausbildungsberuf die richtige Wahl sei. Laut Zimmermann bleiben die Firmen, die ausbildeten, trotz Unsicherheiten aufgrund der weltweiten Krisen und trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage in der Nachwuchsgewinnung überdurchschnittlich engagiert.

Gesundheitsschuhe in Höchstädt fertigen 230 Angestellte aus 28 Ländern

Auch der vorherrschende Fachkräftemangel schien wie ein Damoklesschwert über der Runde zu hängen, zumal dieser nach den Worten von Volker Zimmermann „inzwischen eine gesamtgesellschaftliche und volkswirtschaftliche Herausforderung“ darstelle. Dafür schien sie mit dem Hersteller von „normalen“ und speziellen wie hochwertigen Gesundheitsschuhen am richtigen Ort zu tagen. „Wir haben Aufträge ohne Ende, aber keine Leute für diese Einzelanfertigung“, seufzte deutlich Dieter Kipfelsberger von der Geschäftsleitung. Und bedauerte: „Den Schuhmacher gibt es eigentlich gar nicht mehr.“

Nicola Thanner, die den Betrieb in dritter Generation führt und den ins Gewerbe eintretenden Sohn Luca an ihrer Seite wusste, machte auf die Misere aufmerksam: „Unter den 230 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen finden sich nur zehn mit Fachausbildung, die anderen sind angelernt.“ Die Besucher staunten nicht schlecht darüber, wie gut der Betrieb mit höchsten Ansprüchen und insgesamt 28 Nationalitäten dennoch bestens läuft und sich vor Bestellungen kaum retten zu weiß. Schließlich handelt es sich beim Schuh laut Firmenphilosophie um „das verbindende, aber auch trennende Element zwischen dem Menschen und der Erde, von der er stammt und über die zu erheben er sich bemüht.“