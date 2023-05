Asylbewerber erleben Zeitung in der Schule

Sprache und die neue Heimat kennenlernen – das ermöglicht das Projekt "Zeitung in der Schule" der Wertinger Zeitung 15 Menschen aus der ganzen Welt.

Wie arbeiten Journalisten, wie entsteht eine Zeitung, was für Textarten gibt es in den Zeitungsausgaben: Fragen, die Petra Meinikheim mit ihren neun Schülerinnen und sechs Schülern am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt bearbeitet. Sie hatte sich entschieden, das Angebot "Zisch – Zeitung in der Schule" mit ihrer Klasse zu nutzen.

Es sind allesamt Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern ( Türkei, Afghanistan, Kasachstan, Irak, Aserbaidschan, dem Kosovo, Somalia, Syrien, Pakistan und Rumänien), mit denen sie über das Bearbeiten der Zeitung Sprache und ein Gefühl für deren neue Heimat vermitteln will. "Es war mir eine Herzensangelegenheit, dieses Projekt zu machen. Über das Lesen lernt man die Sprache!" Petra Meinikheim ist Lehrerin für die Berufsintergrationsklasse.

Ein Einblick in die Demokratie in Höchstädt

Beim Unterrichtsbesuch steht die Arbeit an einer klassischen Zeitungsnachricht auf dem Stundenplan. Für die meisten ihrer Schützlinge ist die Arbeit am gedruckten Papier im Unterricht tatsächlich der erste Kontakt mit einer deutschen Zeitung. Die jungen Menschen, im Alter zwischen 15 und Anfang 20 kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Erfahrungen mit Berichterstattung in ihren Ursprungsländern in den Unterricht. "Ich erlebte zu Hause, dass einiges zwar stimmte, aber doch manches bei uns in der Zeitung eben nicht die Wahrheit wiedergab", erzählte etwa eine der Schülerinnen beim anschließenden Gespräch. Und so ist es für die Lehrerin auch wichtig, mit der Zisch-Arbeit einen Einblick in Demokratie zu zeigen.

"Von klein auf sind einige bereits mit Propaganda konfrontiert. Sie kennen es nicht anders, müssen erst erfahren, dass es auch anders geht." In einem Zeitungsbegleitheft werden die Erkenntnisse des Unterrichts gesammelt, ein wenig auch mit dem Wunsch verbunden, dass das Lesen der Zeitung verstärkt in den Alltag integriert wird. Und eine Schülerin berichtet, dass sie zu Hause den Eltern tatsächlich aus der Zeitung vorliest. "Meine Schüler kommen mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen hier an, von gymnasial bis zu teilweise geringer Schulbildung oder kennen etwa nur die Koran-Schule. Die jungen Menschen aus Syrien oder Osteuropa sind eher schulerfahren", erklärt die 59-Jährige, die viel Empathie, aber auch im gebotenen Maße Strenge in ihren Stunden lebt. Das sei wichtig, schließlich will man die jungen Menschen für die Ausbildungs- und Lebenswelt in ihrer neuen Heimat fit machen.

Manche haben einen besonderen Unterrichtsbedarf

Die zweijährige Beschulung in der Berufsintegration richtet sich vorrangig an berufsschulpflichtige junge Menschen mit Flucht- beziehungsweise Migrationshintergrund ohne Schulabschluss, die einen besonderen Sprachförderbedarf aufweisen. Dieser kann, so sieht es Petra Meinikheim, mit der Arbeit am Text und an den Wörtern in einer Zeitungsausgabe gut erfüllt werden.

Der Unterricht in Höchstädt mit Schwerpunkt Deutsch ist im ersten Jahr Vollzeit an der Schule, im zweiten Jahr an zweieinhalb Tagen mit Deutsch und allgemein bindendem Unterricht sowie Berufsvorbereitung an zweieinhalb Tagen in der Woche beim außerschulischen Kooperationspartner Kolping in Donauwörth. Zudem sind 20 Tage für Praktika in Betrieben vorgesehen. Im Falle des Bestehens gibt es ein Jahreszeugnis.