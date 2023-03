Kontrolle bei Binswangen: Auto hat keinen Versicherungsschutz

Die Polizei hat am Donnerstag zwischen Höchstädt und Binswangen einen Fahrer kontrolliert. Für seinen Wagen bestand kein Versicherungsschutz.

Polizeibeamte haben am Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Höchstädt und Binswangen den Fahrer eines Autos kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass für den Wagen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der Mann musste das Auto musste daraufhin abstellen. Gegen den Fahrer und die Besitzerin wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Zwei weitere Verstöße in Dillingen und Lauingen

Die Polizei meldet zwei weitere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Verkehrsteilnehmer waren mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen des Jahres 2022 auf öffentlichen Straßen unterwegs waren. Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr wurde in Dillingen auf der Donauwörther Straße eine 60-jährige Mofa-Fahrerin angehalten und in Lauingen wurde gegen 17.45 Uhr eine 30-jährige Fahrerin eines E-Scooters in der Herzog-Georg-Straße kontrolliert. In beiden Fällen hatten die Fahrerinnen nach Angaben der Polizei vergessen, dass zum 1. März 2023 neue Versicherungskennzeichen ausgegeben wurden. (AZ)