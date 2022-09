Ab Montag ist die B16 zwischen Höchstädt und Blindheim gesperrt

Es finden umfangreiche Arbeiten an einer Feldwegbrücke statt. Das sind die Umleitungsstrecken.

Zwischen Höchstädt und Blindheim kommt es zu einer weiteren Vollsperrung. Wie das staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, wird die B16 eine Woche gesperrt. Diese Sperrung überlagert sich mit der Vollsperrung der Bundesstraße 16 für die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Tapfheim und Schwenningen. Die B16muss zwischen Höchstädt und Blindheim ab Montag, 5. September, von 7 Uhr bis Freitag, 9. September, bis 18 Uhr wegen der Instandsetzung der Feldwegbrücke über die Bundesstraße bei Blindheim für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden.

B16-Sperrung: Umleitung aus Richtung Donauwörth

Die Sperrung des straßenbegleitenden Geh- und Radwegs im Baustellenbereich dauert eine Woche länger an und endet voraussichtlich am Freitag, 16. September. Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft aus Richtung Höchstädt kommend über die Einmündung der Sonderheimer Straße und anschließend über die Kreisstraße DLG23 nach Blindheim. Über die Kreuzung Bahnhofstraße/Petersruhstraße wird der Verkehr anschließend über die Kreisstraße DLG32 (innerörtlich An der Bahn) wieder auf die Bundesstraße eingeleitet. Die Umleitung aus Richtung Donauwörth verläuft in umgekehrter Richtung. Fußgänger und Radfahrer werden örtlich über das angrenzende Feldwegenetz umgeleitet.

Bauamt Krumbach bittet um Verständnis

In dieser einwöchigen Sperrung der B16 werden die Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Bundesstraße durchgeführt. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen, um eine sichere, schnelle und gute Abwicklung der Arbeiten gewährleisten zu können. (AZ)

