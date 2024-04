Höchstädt

vor 32 Min.

Der Höchstädter Genuss-Wagen hat 24 Stunden geöffnet

Plus In dem grauen, etwas unauffälligen Wagen beim Schlossinfogebäude kann rund um die Uhr geshoppt werden - digital, regional und nachhaltig. Was dahintersteckt.

Von Simone Fritzmeier

Seit Tagen fährt er immer wieder daran vorbei, jetzt will er es einfach mal ausprobieren, verrät der freundliche Herr, der gerade aus seinem Auto aussteigt. Er hat direkt hinter dem Schlossinfogebäude in Höchstädt geparkt und steuert direkt den grauen Wagen, der etwas abseits in der Ecke auf dem Parkplatz steht, an. Er zückt sein Handy und sagt lächelnd: "Ich glaube, da brauche ich Hilfe." Kriegt er. Kristina Reicherzer von Bezirk Schwaben erklärt dem Mann, der um die 60 Jahre alt ist, genau, was er jetzt tun muss. Erst die App auf das Handy herunterladen. Dann einmalig Kontakt- und Bezahldaten hinterlassen. QR-Scanner öffnen und den Code, der groß am Eingangsbereich des Wagens steht, abfotografieren und warten, bis sich die Tür öffnet. Und dann kann die Einkaufstasche vollgepackt werden - digital zumindest.

Ein digitaler Hofladen, der 24 Stunden geöffnet ist

Denn dieser Wagen, der dort seit kurzer Zeit auf dem Parkplatz mit Blick auf das Schloss Höchstädt steht, ist nicht nur irgendein Wagen. Darin kann geshoppt werden - regional, nachhaltig und modern. 24 Stunden, sieben Tage die Woche und ganz ohne Bargeld. Per Handyapp, schnell und unkompliziert. "Und mit dem Gedanke, dass man regionale Anbieter unterstützt und Produkte direkt aus der Region kauft", sagt Kristina Reicherzer, die gemeinsam mit Stefanie Kautz, Kuratorin beim Bezirk Schwaben, diese besondere Verkaufsmöglichkeit in der Donaustadt organisiert hat.

