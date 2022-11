Höchstädt

12:00 Uhr

Die schönsten Bilder Schwabens sind im Kreis Dillingen entstanden

Plus Beim Fotowettbewerb des Bezirks wurden unter anderem zwei Fotografen aus Gundelfingen und Dillingen ausgezeichnet. Die Entscheidung war schwer.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Die Wahl sei nicht leicht gefallen, stellte Bezirkstagspräsident Martin Sailer bei der Preisverleihung des Fotowettbewerbs 2021 "Schwaben gestern - heute - morgen" im Schloss Höchstädt klar. Vizepräsidentin Barbara Holzmann ergänzte, dass deshalb am Schluss nicht drei, sondern fünf der über 300 Bilder in der engeren Auswahl gewesen sind. So wurden zwei Sonderpreise vergeben - beide gehen in den Landkreis Dillingen. Sailer sagte: "Wir wollten die Bürgerinnen und Bürger ermuntern, die Heimat mit der Kamera neu zu entdecken." Erfreulicherweise haben viele Fotografen Interesse an dem Thema gezeigt, meinte Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Dabei haben sie Wege gefunden, die drei Epochen - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - zu einem Bild zu komponieren und dabei teils einen kritischen Blick in die Zukunft zu werfen. Und damit viele Menschen diese Fotos sehen, können sie in Form einer Wanderausstellung ab Januar 2023 kostenlos beim Bezirk Schwaben ausgeliehen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen