Höchstädt

12:00 Uhr

Ein Höchstädter Stadtrat, der zur "aussterbenden Art" zählt

Plus Jakob Kehrle legt sein Amt nieder. Bei seiner letzten Sitzung wird er offiziell vom Gremium verabschiedet - nicht als Einziger in der Runde. Auch Gebühren werden erhoben.

Von Simone Fritzmeier

Es sei ihm wahrlich nicht leichtgefallen. Immerhin 32 Jahre habe er das Amt mit vollem Herzblut und mit viel Freude ausgeübt. Nun ist aber Schluss. Die letzte Höchstädter Stadtratssitzung im Jahr 2022 ist zugleich auch die letzte für Jakob Kehrle. Wie angekündigt, legt er sein Amt auf eigenen Wunsch vorzeitig nieder. Er steht auf und richtet abschließende Worte an seine Kollegen und Kolleginnen im Gremium. "Einfach so gehen kann ich nach der langen Zeit eben doch nicht", sagt er lächelnd. Er habe in seiner 32-jährigen Amtszeit immer sein Bestes gegeben, "was sicher auch nicht für alle einfach war". Er bedankt sich bei seinen Mitstreitern, der Verwaltung und den vier Bürgermeistern, mit denen er zusammengearbeitet habe. Vor allem aber: "Danke an alle Wählerinnen und Wähler, die mich immer wieder gut gewählt haben", so Kehrle weiter.

