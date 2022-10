Höchstädt hat wieder einen Stadtheimatpfleger

Plus Vor zwölf Jahren hat Leo Thomas dieses Amt schon ehrenamtlich übernommen. Nun ist er dafür offiziell im Stadtrat ernannt worden. Das sind seine Aufgaben.

Da gibt es keine Zweifel, keine Nachfragen und erst recht keine Diskussionen. Selten war sich der Höchstädter Stadtrat bei einem Thema so einig. Dass Leo Thomas ab sofort der neue Stadtheimatpfleger sein soll, ist für das Gremium von Bürgermeister Gerrit Maneth eine Entscheidung, die allen leichtfällt, besser: über die alle froh und dankbar sind. Thomas, der mit seiner Frau Michaela seit Jahren den Historischen Verein leitet und die Geschichte der Stadt und der Stadtteile lebendig hält, ist für Maneth "der rechte Mann am richtigen Ort. Danke, dass du dein Wissen und deine Fachkompetenz einbringst. Du bist ein wahrer Erhalter unserer Kultur und unseres Brauchtums."