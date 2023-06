Höchstädt

17:30 Uhr

Höchstädter Fliesenleger will sich beim Alpencup den Titel sichern

Im Training mit der Nationalmannschaft hat sich Manuel Karg aus Höchstädt auch der Aufgabe der letzten Weltmeisterschaft gestellt. Diese Woche tritt er beim Alpencup in der Schweiz an.

Plus Der 21-jährige Manuel Karg stellt sich gemeinsam mit seinem Teamkollegen beim internationalen Wettkampf in der Schweiz der Konkurrenz. Wie sie sich darauf vorbereitet haben.

Von Katharina Indrich

Wer als Laie jemals selbst Fliesen verlegt hat, kennt die Situation. Auf den Millimeter genau hat man das gute Stück abgemessen, ritzt es mit der Schneidemaschine vorsichtig an, versucht es vorsichtig an der richtigen Stelle zu brechen. Und das Ding zerspringt in gefühlt tausend Teile. Nächster Versuch. Jedem, dem das schon mal passiert ist, sei gesagt: Grämen Sie sich nicht. Das passiert sogar den Profis immer wieder. Ein solcher ist Manuel Karg aus Höchstädt. Seit Januar ist er im deutschen Nationalteam der Fliesenleger. Nach seinem Sieg bei den bayerischen Meisterschaften und seinem Vizetitel bei den Deutschen in Berlin steht diese Woche für ihn der nächste große Wettstreit an – der Alpencup in der Schweiz. 18 junge Handwerker aus neun Nationen treten bei diesem internationalen Leistungswettbewerb nahe Luzern in Zweierteams gegeneinander an und stellen ihr Können unter Beweis. Und die größte Schwierigkeit, verrät der 21-Jährige, sei hier, wie im heimischen Keller, das Schneiden der Fliesen.

Eine Woche im Monat trainiert der Höchstädter mit dem Nationalteam

Zwölf Stunden lang wird Manuel Karg gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lukas Schmittlutz an zwei Tagen hoch konzentriert an der Aufgabe arbeiten. Dafür haben sie in den vergangenen Monaten hart trainiert. Eine Woche im Monat verbringen die Mitglieder des Nationalteams im Training. Von seinem Arbeitgeber in Lindau ist der 21-Jährige in dieser Zeit freigestellt. In den Trainingswochen geht es darum, die anspruchsvollen Techniken einzuüben und sich mit den Aufgabenstellungen vertraut zu machen. Außerdem muss das Zusammenspiel mit dem Partner perfekt passen. "Das Team muss beim Alpencup funktionieren, das ist der Knackpunkt", sagt Manuel Karg.

