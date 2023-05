Höchstädt

18:00 Uhr

Höchstädter Spitalforum bekommt eine wichtige Auszeichnung

Plus Das älteste Gebäude in Höchstädt erhält vom Bezirk Schwaben den Denkmalpreis 2023. Das sind die weiteren Preisträger.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Es ist das älteste der Gebäude der Stadt und doch ein Juwel. Das Spitalforum in Höchstädt ist in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut worden. Und das denkmalgeschützte Gebäude hat eine lange Geschichte hinter sich. Heute ist es ein Ort voller Leben, ein beliebter Veranstaltungsplatz mitten im Herzen der Stadt. Damit es so weit kam, brauchte es eine aufwendige Sanierung. Das heutige Spitalforum wurde in zwei getrennten Bauabschnitten saniert. Erst kam von 2014 bis 2015 der westliche Anbau an die Reihe – die ehemalige Mädchenschule. Dann zwischen 2018 und 2021 das ehemalige Spitalmeisterhaus zwischen der Spitalkirche und dem Anbau. An den rund zwei Millionen Euro, die allein dieser Abschnitt gekostet hat, beteiligte sich die Städtebauförderung mit rund 1,4 Millionen Euro. Nur durch großzügige Förderungen war die Umsetzung überhaupt möglich - und fast genau vor einem Jahr konnte die Einweihung gefeiert werden.

Nun gibt es noch einen Grund zu feiern. Die gelungene Sanierungsmaßnahme wird ausgezeichnet. Am Dienstagabend haben fünf Sanierungs- und Bauprojekte den Denkmalpreis des Bezirks Schwaben erhalten. Vier Objekte sichern sich außerdem den neuen Architekturpreis. Ausgezeichnet wurden neben dem Spitalforum in Höchstädt auch die Projekte der Städte in Birkhausen ( Wallerstein), Mindelau ( Mindelheim), Memmingen, Wettenhausen (Kammeltal), Arnhofen (Aindling), Vorderburg (Rettenberg), Sonthofen und Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen