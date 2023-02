Höchstädt/Holzheim

11:30 Uhr

Von der Azubine zur Filialleiterin: Holzheimerin macht Karriere in Höchstädt

Plus Nida Deniz Ata ist die Chefin im neuen Norma. Die 27-Jährige leitet den Supermarkt in der Höchstädter Innenstadt. Was ihr besonders gut gefällt.

Die junge Frau zuckt mit den Achseln und sagt: "In einer großen Familie ist das so. Für mich war klar, dass ich arbeiten gehe". Nida Deniz Ata sitzt am Tisch in dem kleinen Aufenthaltsraum und lächelt. Denn sie ist froh, dass sie vor über zehn Jahren genau diese Entscheidung getroffen hat. Mit 27 Jahren ist sie heute Chefin einer großen Supermarktfiliale. Nida Deniz Ata ist verantwortlich für den neuen Norma in Höchstädt, der erst Mitte Dezember 2022 eröffnet hat. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so weit komme. Aber es ist schön und macht mir sehr viel Spaß", erzählt sie.

