"Hut braucht Mut": Die Höchstädter Frauenwelt hat viele Höhepunkte

Der Historische Verein veranstaltet eine besondere Show. Das ist alles noch am Sonntag in und ums Schloss geboten.

„Hut braucht Mut“, so lautet der Titel der Hutschau, die heuer erstmals bei der Frauenwelt im Schloss Höchstädt am Sonntag, 2. Juli, stattfindet. Der Historische Verein Höchstädt zeigt dabei mit den Hutmodellen die Entwicklung der Hutmode durch die vergangenen Jahrhunderte bis zu extravaganten Hüten der Neuzeit - einer von vielen Höhepunkten bei der Frauenwelt.

Die Geschichte des Hutes geht sehr weit in die Vergangenheit zurück. Erstmals waren Hüte Schutz gegen Kälte oder Hitze, später wurden die Kopfbedeckungen hauptsächlich Modeaccessoires. Männer und Frauen mussten verpflichtend eine Kopfbedeckung tragen, wenn sie aus dem Haus gingen. Bereits im 13. Jahrhundert entstanden die ersten Hutgeschäfte und Händler aus Venedig und Frankreich verbreiteten die Hutmode auf der ganzen Welt. Diese wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte und ist heute leider fast in Vergessenheit geraten, wie Michaela Thomas, Vorsitzende des Historischen Vereins in einer Pressemitteilung schreibt.

Auch Infostand über das Thema Lipödem

Gemeinsam mit ihren Vereinsmitgliedern bietet sie mit der Hutschau eine kleine Zeitreise und möchte damit wieder Mut zum Hut machen. Die Hutschau beginnt um 15.15 Uhr und findet im Rittersaal im Schloss Höchstädt statt. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Historischen Verein zugute.

Michaela Thomas hat Mut zum Hut. Foto: Thomas

Frauenwelt in Höchstädt heißt aber auch: Von 10 bis 18 Uhr findet auf Schloss Höchstädt ein Kreativmarkt von Frauen für Frauen statt - Männer sind natürlich willkommen. Die Ausstellerinnen und Aussteller bieten ein umfangreiches Angebot an handgefertigten Produkten aus natürlichen und edlen Stoffen an.

26 Bilder Einblicke in die neue Ausstellung "Kindsköpfe" im Schloss Höchstädt Foto: Christina Brummer

Es gibt Infostände zu vielfältigen Gesundheitsthemen wie Stressreduktion, Meditation, Aromatherapie, Kosmetik, energetische Massagen, die Kraft des Wassers, Atemwegstherapie, der Doola-Geburtsbegleitung, Lebensberatung und Coaching, Räuchern, Yoga und Resilienz. Die Nordschwäbische Selbsthilfegruppe Lilyput für Patienten mit Lymph- und Lip-Ödemen und das Frauenhaus Donauwörth sind mit einem Stand vor Ort und geben Einblick in ihre Arbeit.

Lesen Sie dazu auch

Ein großes Märchenzelt vor dem Schloss Höchstädt

Das Vortragsprogramm „Frauenstärken“ bietet Informationen – unter anderem zur finanziellen Vorsorge für Frauen mit oder ohne Trauschein, zu Ernährung oder Start-ups für Frauen – an. Die Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, kostenfrei Führungen durch das Schloss Höchstädt zu erleben. Margit Vonhof-Habermayr weiß in ihrer Rolle als Herzogin Anna Wissenswertes über das Schloss zu berichten. Stefanie Kautz führt durch die Bezirksausstellung „Kindsköpfe“.

Vor dem Schloss steht das Märchenzelt für Erwachsene. Die Kunstausstellung „Ein Neuanfang“ von Kinga Vane im Geigerturm gegenüber vom Schloss ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In der Schlosskapelle kann die Kunstausstellung „Farbenpracht“ des Künstler-Trios Enerro von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt in diese Ausstellungen ist frei. (sb/AZ)