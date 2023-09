Höchstädt

In drei Monaten ist Bürgermeisterwahl in Höchstädt

Am 3. Dezember ist Bürgermeisterwahl in Höchstädt.

Plus In der Donaustadt wird am 3. Dezember der Rathauschef neu gewählt. Amtsinhaber Gerrit Maneth möchte wieder antreten. Wer noch? Diese Fristen gilt es, einzuhalten.

Alle sprechen von der Landtagswahl am 8. Oktober. Es gibt aber noch eine Wahl in diesem Jahr im Kreis Dillingen. In Höchstädt ist Bürgermeisterwahl - am Sonntag, 3. Dezember. Die Festsetzung des Wahltermins ist vom Landratsamt bestätigt. Eine mögliche Stichwahl wäre am 17. Dezember. Christine Rauch, die Höchstädter Geschäftsstellenleiter, ist auch die Wahlleiterin. Können Sie sagen, bis wann Kandidaten oder Kandidatinnen spätestens genannt werden müssen?



Christine Rauch: Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 12. Oktober. Eine Verlängerung der Einreichungsfrist kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn bis zu diesem Datum, 18 Uhr, kein oder nur ein Wahlvorschlag eingegangen ist. Dann würde sich die Frist bis 19. Oktober, 18 Uhr, verlängern.

Amtsinhaber Gerrit Maneth hat bereits bekannt gegeben, dass er erneut kandidieren will. Sind bisher offiziell Vorschläge eingereicht worden? Auch beim Landratsamt?



Rauch: Nein.

