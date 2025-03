Mann bei Arbeitsunfall Höchstädt leicht verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Höchstädt zog sich ein 38-jähriger Mann am Montagvormittag leichte Verletzungen zu. Gegen 10.35 Uhr war der 38-Jährige in der Johann-Herold-Straße beim Entladen eines Lastkraftwagens zugange. Dabei klemmte er sich beim Lösen einer Metallstange die Finger seiner Hand an einer scharfkantigen Metallvorrichtung ein.

Ein Fremdverschulden schließt die Dillinger Polizei bei Arbeitsunfall in Höchstädt aus

Er erlitt eine starke Blutung und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ein Fremdverschulden an dem Arbeitsunfall liegt laut Polizeiangaben nicht vor. (AZ)