Höchstädt/Osterbuch

vor 18 Min.

Höchstädt startet an Ostern mit Eierlikör und Fotoaktion ins Jubiläumsjahr

Vor der Stadtpfarrkirche in Höchstädt fand am Ostermontag eine Fotoaktion statt.

Plus Die Stadtpfarrkirche, die derzeit saniert wird, wurde vor 500 Jahren geweiht. So erleben Gläubige die Oster-Gottesdienste im Landkreis Dillingen.

Von , Konrad Friedrich Berthold Veh , Konrad Friedrich Artikel anhören Shape

Was den österlichen Kirchenbesuch angeht, hat der Ostermontag in der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Höchstädt klar die Nase vorn. Dies hat zwei nachvollziehbare Gründe. Im Gottesdienst mit Pfarrer Alois Zeller spielt der Musikverein Donauklang unter der Leitung von Tizian Foag auf. Zudem steht eine besondere Fotoaktion an, denn Angehörige der Pfarrei bilden an diesem Tag eine 500. Dies ist der Startschuss in das Jubiläumsjahr, denn die mächtige Höchstädter Stadtpfarrkirche wurde 1523, also vor 500 Jahren, geweiht. Und bis zum Patrozinium am 15. August soll die Kirche, die im November 2018 vorübergehend geschlossen werden musste und seitdem saniert wird, wieder in neuem Glanz erstrahlen.



So sah die Osternacht in Osterbuch aus. Foto: Konrad Friedrich

500 Besucher und Besucherinnen lockt die Fotoaktion am Ostermontag zwar nicht an, mehr als 300 dürften es aber schon sein. Sie bilden auf dem Marktplatz die Zahl 500, mit einer Drohne wird schließlich ein Foto gemacht. Damit soll für das Jubiläumsjahr geworben werden. Gleichzeitig wird bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen Eierlikör zugunsten der Innenrenovierung verkauft. Innen und außen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Gegenwärtig wird das Dach gedeckt, die Elektrik überarbeitet und eine energiesparende Innenbeleuchtung installiert, erläutert Stadtpfarrer Daniel Ertl. Viele Gläubige warten darauf, dass endlich das Gerüst, das bereits viereinhalb Jahre im Innenraum steht, abgebaut werden kann. Ganz fertig wird die Pfarrei mit der Renovierung nicht werden, so Ertl. In den kommenden Jahren sollen noch die Altäre und Kirchenbänke restauriert und die Orgel saniert werden.

