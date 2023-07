Höchstädt

18:00 Uhr

Schlössertag in Höchstädt zieht zahlreiche Familien an

Die Darsteller vom Historischen Verein Höchstädt eröffnen am Freitag den Schlössertag.

Plus Die bayernweiten Schlössertage machen auch in der Donaustadt halt. Bei Vorführungen zeigen die Darsteller das höfische Leben von damals – inklusive Modenschau.

Von Philipp Nazareth

Als das Herzogspaar und die Hoftänzerinnen in den Schlosshof einlaufen, rufen alle "Vivat, Vivat, Vivat!". Die Darstellerinnen und Darsteller vom Historischen Verein Höchstädt tragen prächtige Renaissance-Gewänder, nur die Mikrofone verraten, dass man sich nicht wirklich im 17. Jahrhundert befindet. Vor der Bühne spielen die Höchstädter Stadttrommler, ihre Schläge hallen durch den Innenhof. Die Vorführung soll möglichst authentisch darstellen, wie ein Fest zu Zeiten von Herzogin Anna und ihrem Ehemann Philipp Ludwig abgelaufen ist. Schloss Höchstädt war für das Herzogspaar jahrelang Nebenresidenz, nach dem Tod des Ehemanns lebte Anna 17 Jahre lang in der Donaustadt. Beim Schlössertag am vergangenen Freitag kommen mehr als 500 Besucherinnen und Besucher, um das höfische Leben von damals kennenzulernen.

Die Schläge der Stadttrommler hallen durch den Schlosshof. Foto: Philipp Nazareth

Die Veranstalterinnen und Veranstalter legen sich für den Aktionstag mächtig ins Zeug: Neben den historischen Aufführungen gibt es für Kinder zahlreiche Bastel-, Schmink- und Lernstationen. Vor dem Schloss können die Buben und Mädchen mit riesengroßen Seifenblasen spielen. Wie die Organisatorin Daniela Schwarzmeier von der Bayerischen Schlösserverwaltung sagt, richtet sich die Veranstaltung speziell an Familien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen