So haben die Menschen in Höchstädt und den Stadtteilen gewählt

Plus Knapp 60 Prozent aller Stimmberechtigen ging zur Wahl. Dabei hat Stephan Karg vor allem in den Stadtteilen deutlich gewonnen.

Punkt 18 Uhr wird es hektisch im Rathaus. Tische werden im Sitzungssaal zusammengeschoben, die großen Urnen ausgeschüttet. Die Frauen und Männer legen los. Es wird gezählt. Auch in den Stadtteilen. Und nach knapp 45 Minuten sind alle Stimmen ausgezählt: Stephan Karg gewinnt die Bürgermeisterwahl in Höchstädt mit 61,6 Prozent gegen Amtsinhaber Gerrit Maneth (38,4 Prozent). Die Stimmung im Foyer schwankt zwischen Schock, Überraschung, Freude und Fassungslosigkeit.

Währenddessen wird im Büro von Markus Grob und seinem Team fleißig weitergearbeitet. Bei ihm laufen die Fäden am Abend zusammen, die Wahlleitung hat Geschäftsstellenleiterin Christine Rauch. Nach den ersten Schnellmeldungen kontrollieren sie noch mal alle Zahlen, prüfen die Ergebnisse und um 19.30 Uhr steht dann tatsächlich schon das vorläufige Endergebnis fest. Rauch verkündet die entscheidenden Zahlen auf der Rathaustreppe - zu diesem Zeitpunkt sind nur noch Stephan Karg und seine Unterstützer vor Ort. Gerrit Maneth ist mit Familie, Freunden und Parteikollegen bereits ins Spitalforum gewechselt. "Ich darf Ihnen herzlich gratulieren und Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen", so Rauch. Macht Stephan Karg und unterschreibt direkt am Abend noch die offiziellen Unterlagen. Blumen gibt es auch, "aber die sind für Ihre Frau", sagt Rauch lächelnd.

