Tierheim Höchstädt: Wem gehören diese drei kleinen Hunde?

Binnen weniger Tage sind die Tiere gefunden im Höchstädter Tierheim abgegeben werden. Bisher haben sich noch kein Frauchen oder Herrchen gemeldet.

Diese Tage erreicht unsere Zeitung ein Hilferuf aus dem Tierheim Höchstädt. Immer wieder werden in der Landkreis-Einrichtung Fundtiere abgegeben. Aber der Fall ist besonders. Binnen weniger Tage sind im Kreis Dillingen drei kleine Hunde gefunden worden. Bisher haben sich noch keine Besitzer gemeldet – trotz jeglicher Versuche und Öffentlichkeitsmeldungen seitens der Tierheimverantwortlichen. Sabine Pollok vom Tierschutzverein Dillingen schreibt: "Wir wissen nun nicht wirklich, ob die Tiere zurückgelassen wurden oder der Besitzer einfach nicht auf den Gedanken kommt, im Tierheim nachzufragen. Zwar wissen Polizei und auch jeder Tierarzt hier, dass es uns gibt, aber wir wollen dennoch nichts versäumen." Die drei Hunde hätten verdient, dass jede Möglichkeit ausgeschöpft werde.

Diese Hundedame wurde in Lauingen gefunden. Foto: Tierheim

Zwei Damen und ein Rüde wurden im Landkreis Dillingen gefunden

Am 8. März wurden zwei Hündinnen in Lauingen gefunden. Es handelt sich bei beiden vermutlich um Chihuahua-Mischlinge – eine Dame ist weiß-braun und eine hat weiß-schwarze Flecken. Die Tiere wurden gemeinsam gefunden und die Verantwortlichen im Tierheim gehen auch davon aus, dass beide zusammengelebt haben. Sie sind Menschen gegenüber auch sehr freundlich.

Und dann sitzt seit 24. März noch der Pinscher-Mix-Bube im Tierheim und wartet sehnsüchtig auf Frauchen oder Herrchen. Der kleine Mann ist den Menschen gegenüber ebenfalls sehr aufgeschlossen. Der Rüde ist an der B16 Höhe Blindheim gefunden worden.

Der Dritte im Bunde: Der Pinscher-Rüde wurde bei Blindheim gefunden. Foto: Tierheim

Beim Tierheim Höchstädt melden

Die Mitarbeiterinnen im Tierheim Höchstädt suchen dringend nach den Besitzern. Wer kennt die drei Hunde? Das Tierheim Höchstädt in der Wertinger Straße 28c ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 09074/3146. Die Telefonzeiten sind: Montag bis Sonntag sowie an Feiertagen nachmittags zwischen 14 und 17 Uhr. Auf dem Anrufbeantworter kann auch eine Nachricht hinterlassen werden. Oder per E-Mail: tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. (sb)

Lesen Sie dazu auch