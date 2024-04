Tierheim in Höchstädt: „Wir brauchen ein neues Katzenhaus“

Bei der Jahresversammlung des Tierschutzvereins können die Verantwortlichen schwarze Zahlen präsentieren. Den Verein plagen aber weiter einige Probleme.

Es wirkt nach den jahrelangen dauerhaft schlechten Nachrichten vom Höchstädter Tierheim wie ein vager Lichtschein am Horizont: Durch umsichtiges Wirtschaften konnten auf dem Konto des Tierheims erste schwarze Zahlen vorgezeigt werden. Dies teilte Ariane Dallmaier während der jüngsten Jahreshauptversammlung mit.

Dallmaier hat die Leitung des Tierheims seit 2020 inne und ist seit Spätsommer 2022 auch Vereinsvorsitzende des Betreibers, des „Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen“. Hermann Berwe, Mitglied und Unterstützer von Dallmaier, erklärt gemeinsam mit ihr und der Vereinsstellvertreterin, Melanie Gorcica, im Gespräch: „Dieser erste kleine Erfolg hat mehrere Gründe.“ Als Erstes sprechen die drei die geringen Personalkosten wegen des Mangels an kompetenten Mitarbeitenden an. „Das kommt zwar den Zahlen auf dem Konto zugute, ist aber nicht förderlich für unsere tägliche Arbeit hier im Tierheim“, so Dallmaier. Nach wie vor sei der Mangel an qualifizierter Mitarbeit ein dringendes Problem, betont das Trio.

Die Kommunen im Kreis Dillingen bezahlen mehr fürs Tierheim

Als weiteren Grund für die schwarzen Zahlen nennt Berwe die höheren Abgaben der Kommunen, die anteilig ihrer Einwohner einen jährlichen Obolus für die medizinische Versorgung sowie die Vermittlung von aufgegriffenen Tieren im einzigen Landkreistierheims leisten. Dallmaier äußert sich auch hierzu wenig euphorisch: „Sicher, das schlägt sich bei den Zahlen nieder, jedoch fressen die steigenden Kosten in den vergangenen Jahren die Verdoppelung von 40 Cent auf 80 Cent pro Einwohner der Gemeinden auf.“ Zwei weitere Punkte seien nun ein wirklich gutes Zeichen, sagen alle drei übereinstimmend: „Wir durften ein höheres Spendenaufkommen verzeichnen, was wir aufgrund unserer jüngsten Eindrücke auf ein gestiegenes Image zurückführen.“ Berwe fügt hinzu: „Durch strenge Haushaltsdisziplin und sparsame Geldausgaben hat es Ariane Dallmaier außerdem geschafft, den Verein wieder auf den richtigen Weg zu bringen.“ Seinem Vorschlag, die Mitgliedsbeiträge ab 2025 jährlich um 25 Prozent zu erhöhen, von 20 Euro auf 25 Euro, stimmten die anwesenden Mitglieder einstimmig zu. Das sei "ein weiterer Schritt hin zur Stabilisierung unserer Finanzen.“

Höchstädter Tierheim hat hohe Ausgaben wegen der Streunerkatzen

Während der diesjährigen Jahreshauptversammlung, die auch vom Höchstädter Bürgermeister Stephan Karg und seinem Vorgänger, Gerrit Maneth sowie vom stellvertretenden Dillinger Bürgermeister Walter Fuchsluger besucht wurde, berichtete Dallmaier von den derzeit hohen Ausgaben des Tierheims für die Streunerkatzen: „Das ist kein haltbarer Zustand mehr.“ Sie appelliert im anschließenden Gespräch erneut, eine Katzenschutzverordnung in den einzelnen Kommunen anzuordnen. So könne man verwilderte Katzen und Straßenkatzen kastrieren und kennzeichnen, und auch Freigängerkatzen müssten dann gechipt und kastriert sein. „Für den Rest, der bei uns landet, könnten wir die Kosten der Behandlungen mit den entsprechenden Behörden abrechnen, und das Tierheim müsste diese Ausgaben nicht stemmen“, sagt Dallmaier.

Die Situation mit den vielen Streunerkatzen zeige aber wieder einmal deutlich das drängendste Problem des Tierheims: „Wir brauchen ein neues Katzenhaus“, betont die Vorsitzende. Und das nicht nur wegen der derzeitigen hohen Belegung durch viele Katzen und deren Nachkommen, sondern nach wie vor wegen der jahrelangen maroden Unterbringung der Tiere in uralte und baufällige Container.

Berwe sagt hierzu: „Eine neue Katzenbehausung ist unstrittig.“ Da die Verwirklichung dieses Vorhabens jedoch noch nicht absehbar ist, schaue man derzeit nach zwei gut erhaltenen Containern, die günstig ans Tierheim abgegeben werden könnten. „Das kann aber nur als Notlösung betrachtet werden und ersetzt in keinem Fall die Notwendigkeit eines Neubaus auf unserem Gelände“, sagen die drei abschließend.