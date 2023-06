Höchstädt

vor 31 Min.

Tierische Top-Models präsentieren sich in Höchstädt

Plus Bei der Bullenparade kommen wieder Hunderte Interessierte, um sich die stolzen Tiere anzusehen. Außerdem gibt es Erweiterungspläne an der Besamungsstation.

Von Horst von Weitershausen

Dada, Hellelujah, Regent, Dream, Weitblick oder Sisiphus. Werden solche Worte gebraucht, denkt normalerweise niemand an die Namen ausgewachsener Bullen, die bei der Höchstädter Bullenparade der Besamungsstation neben 30 weiteren großartig anzuschauenden "Top-Models" aufgetrieben wurden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem Landkreis Dillingen und darüber hinaus waren nach Höchstädt gekommen, um bei herrlichen Frühsommerwetter den Auftrieb der Zuchtbullen auf dem Laufstegband aus Sand und Kies zu erleben.

Schwäbisches Fleckvieh aus Wertingen

Vor dem Bullenauftrieb begrüßte der Vorsitzende des Besamungsvereins Nordschwaben Hans-Josef Landes die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit dem Hinweis, dass die Einrichtung in Höchstädt einen überaus wichtigen Beitrag für die Landwirtschaft in Schwaben, Bayern und darüber hinaus darstelle. Daher habe sich der Verein auch entschieden in der Zukunft mit dem Zuchtverband für das schwäbische Fleckvieh in Wertingen zu fusionieren. Außerdem sei auch in Planung, auf dem Gelände neue moderne Ställe für die Zuchtbullen zu bauen.

