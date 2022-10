Wer hat für die zwei Katzen-Freundinnen Anna und Lilly ein Zuhause?

Die beiden Damen leben derzeit im Tierheim Höchstädt. Sie sind beste Freundinnen und wünschen sich beide neue Frauchen oder Herrchen.

Die beiden Katzen-Damen Anna und Lilly haben sich im Tierheim Höchstädt kennengelernt und sind, auch wenn das nicht zu erwarten war, beste Freundinnen geworden. So beschreiben es die Mitarbeiterinnen. Anna und Lilly haben beide einen starken Willen und wollen sich von Artgenossen und Menschen nicht sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Daher scheint es fast unmöglich, dass genau diese beiden Charakterköpfe so gut miteinander auskommen. Aber wie das Leben manchmal so spielt, Anna und Lilly möchten sich nun gemeinsam auf die Suche nach einem passenden eigenen Zuhause machen.

Zuhause im Kreis Dillingen mit Freigang gesucht

Anna ist im Juli 2021 geboren und zu Beginn sehr zurückhaltend, wenn fremde Hände nach ihr greifen. Sie braucht Zeit und vor allem auch Menschen mit Erfahrung im Umgang mit Katzen, um sich wirklich entfalten zu können.

Anna lebt im Tierheim Höchstädt. Foto: Tierheim

Mal schnell zum Kuscheln kommt Anna nicht, dafür kann sie aber zauberhaft schnurren, wenn sie Vertrauen gefasst hat. Lilly ist im April 2021 geboren und Menschen gegenüber wesentlich offener. Aber auch sie sollte unbedingt zu einer Familie kommen, die Erfahrung mit Katzen hat.

Wer glaubt den Ansprüchen gerecht zu werden, kann sich im Tierheim melden

Lilly kennt ein Leben mit Menschen, hat aber ihre Besitzerin gebissen, sodass diese keine Möglichkeit mehr sah, mit Lilly zu leben. Im Tierheim zeigt sich Lilly den Mitarbeitern gegenüber freundlich und verschmust, aber auch willensstark und selbstbewusst. Anna und Lilly möchten nun die Vergangenheit hinter sich lassen und gemeinsam ein neues Leben beginnen. Beide Katzen können sich dieses aber nur mit Freigang vorstellen. Wer glaubt, den Ansprüchen von Anna und Lilly gerecht zu werden, kann sich im Tierheim melden. Kontakt: täglich von 14 bis 17 Uhr unter Telefon 09074/3146 oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. Alle Tiere sind mit Bildern und kurzen Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook. (AZ)

