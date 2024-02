50 neue Kühe im Dillinger Zuchtgebiet

Bei der Mitgliederversammlung von RiVerGen und dem Milcherzeugerring Wertingen werden auch landwirtschaftliche Betriebe ausgezeichnet.

Die Mitgliederversammlung von RiVerGen und dem Milcherzeugerring Wertingen für den Landkreis Dillingen eröffnete Vorsitzender Hans-Josef Landes mit einem positiven Rückblick: 2023 konnte mit der Fusion von Zuchtverband und Besamungsverein in der Region ein wichtiger Schritt in die Zukunft gemacht werden. In den nächsten Jahren werden sich Synergieeffekte, die bereits jetzt erkennbar sind, Zug um Zug etablieren.

Aktuelle Highlights bei RiVerGen sind die Topvererber Zeiger, Hashtag und Zubringer, welche die Liste aller nachkommengeprüften Fleckviehvererber weltweit anführen. Außerdem fand 2023 nach neun Jahren wieder die Deutsche Fleckviehschau statt, auf der sich RiVerGen erstmalig in der neuen Konstellation präsentierte. Der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung der Landwirtschaft – insbesondere der Tierhaltung – für die Gesellschaft und brachte seine Wertschätzung für die harte und herausfordernde Arbeit der Landwirte zum Ausdruck. Er selbst durfte als Kind bei seinem Großvater im Stall mithelfen, sodass ihm die Branche nicht fremd sei.

50.000 Kühe in 773 Betrieben

Marina Estelmann, die seit Januar Fritz Wiedenmann in der Zuchtleitung folgt, legte im Jahresbericht Zahlen und Tendenzen zur Leistungsentwicklung und Zuchtarbeit vor. Der Herdbuchkuhbestand war mit knapp 50.000 Kühen in 773 Betrieben leicht rückläufig. Im Landkreis ist 2023 bei den 119 Fleckvieh-Herdbuchbetrieben (-11) mit 8.609 Kühen (-169) die Jahresleistung aufgrund der besseren Grundfutterqualitäten, im Gegensatz zu den Vorjahren, um 364 Kilogramm angestiegen. Der Landkreis halte schon seit einigen Jahren die führende Position innerhalb des Verbandes und ist mit 72 Kühen pro Betrieb am größten strukturiert. 50 neue Kühe im Zuchtgebiet haben im Berichtsjahr die magische Grenze von 100.000 Kilogramm Lebensleistung überschritten. Drei davon stehen im Landkreis Dillingen - in den Zuchtbetrieben Eberle, Mörslingen, Seitz-Götz, Schwennenbach und Zeller GbR, Bissingen.

Estelmann beleuchtete die Arbeit im Zuchtprogramm, das vom Sachgebiet Nutztierhaltung am Wertinger Amt durchgeführt wird. Aufgrund gezielter Anpaarungsempfehlungen und mithilfe der Genomischen Selektion konnte die weibliche Zuchtbasis – vor allem beiden Jungrindern (+ 64 Prozent) stark verbreitert werden. Die seit Jahren bestehende Schwerpunktsetzung auf Gesundheit und Fitness im Zuchtziel werde intensiviert mit der Etablierung einer Zuchtwertschätzung für Gesundheitsmerkmale – die Krönung stellte die Veröffentlichung des Klauengesundheitswerts im Dezember dar.

Im Berichtsteil „Vermarktung“ erläuterte Frederic Sandmeier: „2023 war für uns ein gutes Jahr. Wir konnten uns in nahezu allen Tierkategorien steigern. Insgesamt wurden mit 936 Jungkühen für durchschnittlich 2.059 Euro um 86 Jungkühe mehr als im Vorjahr verkauft. Die hohen Schlachtpreise sorgten für eine höhere Selektionsbereitschaft seitens der Betriebe." Dabei hoben sich die über Auktion vermarkteten Jungkühe mit 2.165 um 257 Euro von den ab Stall vermittelten Tieren ab. Der innereuropäische Zuchtviehexport von Kalbinnen und Jungrindern lag deutlich über dem Vorjahresniveau. Allerdings fürchte man heuer erschwerte Bedingungen durch einzelne Fälle der Blauzungenkrankheit in Nordwestdeutschland.

Hornlose Bullen sind beliebt

Im Bereich Besamung stellte RiVerGen Geschäftsführer Frank Bosselmann dar, dass sich die Erstbesamungszahlen stabilisierten. Auffällig ist, dass der Anteil hornloser Bullen mit 46 um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist – dies liegt vor allem an den mischerbig hornlosen Bullen. Insgesamt dominiert die Rasse Fleckvieh mit 94 Prozent aller Erstbesamungen.

Im Anschluss standen die Neuwahlen des Milcherzeugerrings Wertingen auf dem Programm. Dem Landkreis Dillingen stehen in Relation zur Betriebszahl drei Ausschussmitglieder zu. In den Ausschuss wurden Otto Kanefzky, Hubert Sporer und Thomas Jaworski gewählt. Annette Weber ist erste Vertreterin. Johann Seitz-Götz legte nach 36 Jahren sein Amt nieder.

Betriebe im Kreis Dillingen ausgezeichnet

Nach den Fachinformationen galt das Ende des Abends dem Rückblick auf erfolgreiche Tierschaubeteiligung und der namentlichen Vorstellung der „Fleckvieh-Profis“. Alljährlich werden die besten Züchter nach einem Punkteindex mit Einbezug von Milchmenge, Milchinhaltsstoffen, Lebensleistung, Fruchtbarkeit und Gesundheit proklamiert. Daher sei für die Besten im Landkreis nach diesem Punktesystem der Name „Fleckvieh-Profi“ absolut gerechtfertigt.

Im Landkreis Dillingen erhielten diese Auszeichnung (Nennung in der Reihenfolge der Rangierung) die Zuchtbetriebe: Konrad Steinle, Buggenhofen; Werner Häusler, Finningen; Hermanns Agrar GbR, Reistingen; Käßmeyer GbR, Glött; Seitz-Götz Johann GbR, Schwennenbach; Albert Sporer GbR, Oberliezheim; Robert Benz, Windhausen; Matthias Wagner, Heudorf; Josef Deisenhofer, Zusamaltheim; Böck GbR, Aislingen; Zeller GbR, Diemantstein; Manuel Steinwinter, Zöschingen. (AZ)