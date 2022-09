Elizabeth Zidek ist das stärkste Mädchen im Landkreis Dillingen

Plus Die 15-jährige Elizabeth Zidek aus Geratshofen ist Gewichtheberin bei der SSV Höchstädt. Bei der großen Sportgala am Samstag wagt sie einen Rekordversuch.

15 Jahre ist Elizabeth Zidek jung, sie wohnt im Wertinger Ortsteil Geratshofen und besucht das Wertinger Gymnasium. Dreimal pro Woche trainiert die Nachwuchs-Gewichtheberin der SSV Höchstädt nachmittags rund vier Stunden - und ihr Ehrgeiz wird belohnt. Schon mehrfach wurde sie schwäbische, bayerische und deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse. Anfang Juli errang sie unter anderem den ersten Platz bei den internationalen deutschen Schülermeisterschaften in Plauen. Im Mai wurde sie süddeutsche Meisterin und erreichte mit 64 Kilogramm im Reißen (vom Boden mit einem Zug nach oben) und 77 Kilogramm im Stoßen (auf der Brust umsetzen und nach oben stoßen) ihre persönliche Bestmarke.