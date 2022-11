Bürgerversammlung: Vom Hochwasserschutz bis zur Schlosskapelle

Bei der Bürgerversammlung in Hohenreichen werden unterschiedlichste Themen angesprochen. Bei einer Frage zum Krankenhaus wird es emotional.

Schlagloch-Straße, Mühlbach und Digitalisierung. Bei der Bürgerversammlung in Hohenreichen kamen verschiedenste Themen auf den Tisch. Dabei wurde im Schützenheim eifrig debattiert, aber auch gelacht.

Bevor die Bürger und Bürgerinnen ihre Fragen stellen konnten, präsentierte Rathauschef Willy Lehmeier einige Zahlen und informierte über aktuelle Entwicklungen. So ist die Einwohnerzahl in Hohenreichen im Vergleich zu 2012 mit knapp 500 fast konstant geblieben. "Es gab keinen Einbruch", erklärte Lehmeier. Außerdem erläuterte er den Sachstand hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Geplant sei ein "Bündel an Maßnahmen". In Hohenreichen sollen zunächst zwei Feldwege erhöht werden. Derzeit gehe man für dieses Projekt von Kosten in Höhe von 600.000 Euro aus. Außerdem sollen laut Lehmeier noch Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern geführt werden, um über Entschädigungszahlungen zu sprechen.

2023 soll das neue Feuerwehrfahrzeug für Hohenreichen kommen

In Hohenreichen ist das Feuerwehrhaus saniert worden. Nun fehlt nur noch das neue Fahrzeug. "Dieses soll 2023 ausgeliefert werden", so die Auskunft von Lehmeier. Ebenfalls saniert wurde die Schlosskapelle. Dieses Kleinod erstrahle nun in neuem Glanz, weil viele mitgeholfen hätten. Im nächsten Jahr solle es deshalb "da oben" ein Fest geben, so der Rathauschef.

Bei der Bürgerversammlung gab es auch Informationen zur Digitalisierung in Hohenreichen. Dort will LEW Telnet Glasfaseranschlüsse bis ins Haus legen. Allerdings müssen in der Vorvermarktungsphase, die bis zum 30. November geht, sich mindestens 35 Prozent der Haushalte dafür entscheiden. Laut Auskunft eines Mitarbeiters von LEW Telnet sei dieser Wert noch nicht erreicht. Man sei allerdings optimistisch, dass es noch gelingt.

Bei den Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen ging es zunächst um den Mühlbach. Ein Bürger wollte wissen, wie es mit dem Mähen und den anderen Arbeiten an dem Wasserlauf aussehe. Laut Lehmeier sind die Arbeiten dafür vergeben worden, und die Firma müsste in Kürze weiterarbeiten. Um die Bänke am Kirchberg ging es einem weiteren Zuhörer. Die Stadt könnte diese doch sanieren, so der Wunsch. Lehmeier sagte, dass die Stadt gerne das benötigte Material zur Verfügung stelle, wenn sich Freiwillige finden, die die Arbeiten übernehmen. Einen Bericht über die Gelder im Opferstock lieferte Georg Humbauer ab. Er erklärte, dass er darin viele ausländische Münzen wie etwa die türkische Lira oder griechische Drachme gefunden habe. Für einige Lacher sorgten seine Erklärung, was er alles damit gemacht habe.

Schlagloch-Straße zwischen Hohenreichen und Langenreichen soll saniert werden

Wie und wann die Schlagloch-Straße zwischen Hohenreichen und Langenreichen saniert werden soll, lautete eine weitere Frage. Lehmeier erklärte daraufhin, dass das staatliche Bauamt in Krumbach die Stadt aufgefordert hatte, die nötigen Grundstücke zu besorgen. Dies würden die Verantwortlichen im Rathaus derzeit versuchen. "Wir sind auf einen guten Weg", so das Fazit des Bürgermeisters.

Auch über das Krankenhaus in Wertingen wurde diskutiert. Zunächst ging es um die Pflegeschule. Ein Zuhörer wollte wissen, ob es überhaupt Sinn mache, diese zu bauen, wenn das Krankenhaus vielleicht geschlossen wird. Lehmeier schilderte, wie wichtig es sei, junge Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Wenn diese in Wertingen ausgebildet werden, würden sie eher an diesem Standort bleiben. Lehmeier ging insgesamt auf die schwierige finanzielle Situation der Krankenhäuser ein. Eine Zuhörerin hakte nach, warum der Linksherzkathetermessplatz von Wertingen nach Dillingen verlegt worden sei. Lehmeier erklärte, dass dieser nie den Kreiskliniken gehört habe. "Wir mussten uns neu aufstellen, Schnitte machen und neu verteilen", sagte er. Doppelvorhaltungen werde es nicht mehr geben. Georg Humbauer erklärte, dass er damals als Ortssprecher im Stadtrat dabei war, als es um den Linksherzkathetermessplatz ging. "Wir sind angelogen worden", schimpfte er. Und auch die Zeitung habe dieses Thema niemals hinterfragt.

Abschließend ging es nochmals um die Schlosskapelle. Dort sollten in die Abläufe neue Laubfangkörbe installiert werden, lautete eine Bitte. Lehmeier erklärte, dass man an diesem Thema bereits dran sei.