Die Schlagloch-Straße Hohenreichen-Langenreichen wird saniert

Es ist die Flickschusterei, die Dr. Michael Kleine-Kraneburg ärgert. Er ist wie viele Zusamtaler öfter mit dem Auto von Hohenreichen ins Lechtal nach Meitingen unterwegs. Seit Jahren beobachtet er, wie die Schlaglöcher auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Wertinger Stadtteil und Langenreichen (Landkreis Augsburg) zwar ausgebessert werden, aber kurz darauf schon wieder neue Schäden auftauchen. Der Zahnmediziner fragt sich, warum die Reparaturarbeiten nicht in einem Umfang vorgenommen werden, dass nicht bald darauf wieder nachgebessert werden muss.