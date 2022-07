Ein besonderes Geschenk für die Hohenreichener Feuerwehr

Die Feuerwehr Hohenreichen hat einen Appell an die Bevölkerung. Das Starkregenereignis war eine große Herausforderung.

Zur Generalversammlung hatte die freiwillige Feuerwehr Hohenreichen geladen. Zur Freude aller war das Schützenheim gut gefüllt. Sowohl Vorsitzender Andreas Leichtle als auch Schatzmeister Johannes Schuster konnten von einem erfolgreichen Jahr 2021 berichten. Auch Kommandant Michael Humbauer berichtete von einem erfolgreichen Jahr und dass man sich im neuen Feuerwehrhaus gut eingelebt habe und sich schon sehr auf das neue wasserführende Feuerwehrfahrzeug freue, das 2023 an die Feuerwehr ausgeliefert werden soll.

Der Starkregen setzte Hohenreichen schwer zu

Allerdings erwähnte er in seinem Bericht auch das Starkregenereignis vom 6. Juni 2021, das allen Freiwilligen viel abverlangt hat, aber dennoch zu aller Zufriedenheit gemeistert wurde. Als erfreulichen Umstand wurde erwähnt, dass bei so einem Schadensereignis fast das ganze Dorf zusammensteht und auch Freiwillige, die nicht in der Feuerwehr sind, tatkräftig die Feuerwehr unterstützt haben. Gott sei Dank seien es nur wenige Ausnahmen, die die Hilfsbereitschaft der Einsatzkräfte ausnutzen und sich ins Bett verdrücken, während die Feuerwehr nach dem Auspumpen des Kellers am besten noch den Keller feucht auswischen soll. Solchen Menschen gilt es klar zu machen, dass Allgemeinschutz alle angeht und zu hoffen, dass sich beim nächsten derartigen Ereignis keine solchen Szenen mehr abspielen.

Bei der Übergabe waren (von links) Michael Humbauer, Elfriede Kraneburg, Dr. Michael Kraneburg, Bürgermeister Willi Lehmeier, Claudia Reining-Hopp und Vorsitzender Andreas Leichtle dabei. Foto: Michael Humbauer

Um für einen etwas besseren Schutz bei solchen Schadenslagen sorgen zu können, wurde noch 2021 eine weitere Tauchpumpe sowie Wathosen und einiges mehr beschafft. Ebenso bot die Feuerwehr nach einer gemeinsamen Sandsackfüllaktion Sandsäcke an, damit die Betroffenen ihre neuralgischen Punkte vor Wassereinbruch schützen können, was auch gut angenommen wurde.

Aber, dass ein solches Ereignis auch etwas positives mit sich bringen kann, kann man auch an der Tatsache sehen, dass zwei freiwillige Helfer, die bis dato nichts mit der Feuerwehr zu tun hatten und am 6. Juni erstmals dort vorstellig wurden, um ihre Hilfe anzubieten, mittlerweile aktive Feuerwehrleute sind. Beide haben als Quereinsteiger den ersten Teil der Feuerwehrgrundausbildung absolviert.

Ein Kunstwerk für die Floriansjünger

Zum Schluss der Veranstaltung gab es ein weiteres freudiges Ereignis. Dr. Michael Kraneburg und seine Frau Elfriede überreichten der Feuerwehr ein Glaskunstwerk, das sie bei der Wertinger Glaskünstlerin Claudia Reining- Hopp anfertigen ließen. Dass es eigens für das neue Feuerwehrhaus entworfen und angefertigt wurde, erkennt man sofort, da neben zwei Feuerwehrleuten auch Hohenreichener Bauwerke wie Schlosskapelle und Feuerwehrhaus zu sehen sind. Eigentlich sollte es bei einer Einweihung des Feuerwehrhauses überreicht werden, aber da diese bis dato coronabedingt ins Wasser gefallen ist, wurde es an der Generalversammlung überreicht und bekommt jetzt einen Ehrenplatz im Floriansstüble.

„Auch wenn man bis jetzt Gott sei Dank selbst vom Wasser und ähnlichen Ereignissen verschont geblieben ist, kann man der Feuerwehr etwas Gutes tun.“ so Dr. Kraneburg. „Die Feuerwehrler sollen wissen, dass ihr Dienst, den sie für das Dorf leisten nicht umsonst ist und gleichermaßen gesehen wie geschätzt wird.“ (AZ)