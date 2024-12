Ein Hohenreichener makelt mit flotten Autos auf internationalem Parkett

In der mittlerweile dritten Umbauphase befindet sich Stefan Wisura mit seinem Unternehmen „Wisura Motors“, das er am Ortsrand von Hohenreichen 2023 gegründet hat. Darüber berichtet er bei einem Besuch von Alexandra Killisperger, Wirtschaftsförderin der Stadt Wertingen, Stadtrat und Wirtschaftsreferent Franz Stepan sowie Stadtrat Hans Moraw, der auch Vorsitzender der Wertinger Wirtschaftsvereinigung ist. Sein Geschäft als „Automakler“ und die neu ins Leben gerufene Marke „Wisura kauft dein Auto“ finden laut dem Hohenreichener Unternehmer sehr guten Zuspruch bei seinen Kunden.

Wisura erzählt er über seine berufliche Leidenschaft und den Wurzeln auf dem jetzigen Firmengelände, einem ehemaligen Bauernhof. Heute ist der einstige Kuhstall ein ansprechender Verkaufsraum mit Büro. „Dieses wird ab Januar mit einer Bürokraft besetzt“, sagt der 40-Jährige.

Mehr als 40 normale und ausgefallene Gebrauchtwagen stehen auf dem Gelände in Hohenreichen

Das Gelände ist mit zeitweise mehr als 40 „normalpreisigen“ bis sehr teuren und ausgefallenen Gebrauchtwagen bestückt. „Neben mir arbeitet im Betrieb noch Michael Trautwein, er bringt die Gebrauchtwagen auf Hochglanz.“ Wisura selbst hat das KFZ-Gewerbe von der Pike auf gelernt. 1998 begann er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, dann zum Automobilkaufmann, später arbeitete er als Verkaufsleiter bis hin zum Spartenmanager bei der VW AG.

2023 wagte Wisura den Absprung in die Selbstständigkeit. „Ich kaufe den klassischen Gebrauchtwagen genauso wie ausgefallene Modelle.“ Wisura legt nach eigenen Angaben großen Wert auf transparenten Verkauf sowie die Vermittlung der Fahrzeuge. Außerdem sei das Aufbereiten der Gebrauchten in seiner Werkstatt und in den Händen von Trautwein nicht einfach simples Putzen und Polieren: „Michael leistet einzigartige Arbeit.“

In Schrobenhausen wird Stefan Wisura 2025 eine zweite Filiale eröffnen

Das Geschäft laufe so gut, dass Wisura 2025 eine zweite Filiale von „Wisura kauft dein Auto“ in Schrobenhausen eröffnen wird. Er arbeite sehr strukturiert und digital und ist stolz darauf, dass von der Kontaktaufnahme bis zur Auslieferung an den Kunden, sowohl national wie international inklusive der Zulassung, oft nur 24 Stunden vergehen. Noch wichtig war ihm zu erwähnen, dass er neben dem Gebrauchtwagenhandel auch eine professionelle Fahrzeugaufbereitung und Desinfektion in der neuen und modernen Fahrzeugaufbereitungswerkstatt für alle Fahrzeuge anbietet. (AZ)