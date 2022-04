Hohenreichen

16:55 Uhr

Erster Gottesdienst in der renovierten Hohenreichener Kapelle

Die erste Messfeier nach etlichen Gottesdiensten im Lagerhaus hat die Gläubigen in Hohenreichen sehr gefreut. Pfarrer Alois Rossmanith hielt den Gottesdienst ab.

Plus Die Gläubigen im Wertinger Ortsteil Hohenreichen freuen sich, dass die Sanierungsarbeiten in St. Georg dem Ende zugehen und sie ihre Messen nicht mehr im Lagerhaus abhalten müssen. Ein paar Heilige fehlen aber noch.

Von Konrad Friedrich

Kürzlich wurde in der frisch renovierten Schlosskapelle in Hohenreichen das Patroziniumsfest St. Georg feierlich begangen. Nachdem wochenlang die Gottesdienste im Lagerhaus stattfanden, fand zum Georgifest die erste Messfeier nun wieder in der Schlosskapelle Hohenreichen, hoch oben über dem Dorf, statt.

