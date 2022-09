Für den Schützenheimbau wurden Steine abgeklopft

Die Frohsinn-Schützen aus Hohenreichen feiern das 50-jährige Bestehen des Gebäudes. Der Bau war ein Gemeinschaftswerk.

Der Hohenreicher Schützenverein Frohsinn feiert am Samstag, 17. September, das 50-jährige Bestehen ihres Schützenheimes. Mit einem Dankgottesdienst um 18.30 Uhr in der Hohenreicher Schlosskapelle wird das Jubiläum gefeiert. Anschließend findet im Schützenheim für Mitglieder und Gäste ein Rückblick in Bildern, Fotos und Ehrungen statt.

So begann der Bau des Schützenheimes in Hohenreichen

Der Startschuss zum Bau eines Schützenheimes der Hohenreicher Frohsinnschützen fiel bei der Generalversammlung 1972. Am 7. Februar 1972 wurden dem Ausschuss die Pläne von Walter Eichner präsentiert, die mit den Schützen und der Gemeindevertretung besprochen wurde. Diese wurden dann an die Gemeinde Hohenreichen zur Genehmigung weitergeleitet. Am 24. Januar 1972 wurde mit dem Abbruch des alten Schulgebäudes begonnen. Dabei wurde von den freiwilligen Helfern alle guten Steine abgeklopft, um sie für den Neubau wiederzuverwenden. Auch das alte Gebälk und die vielen alten Bretter wurden aufgehoben, um für den Trimm-dich-Pfad durch den jungen Sportverein wieder Verwendung finden.

Am 12. Februar 1972 wurde mit dem Erdaushub für das neue Schützenheim begonnen. Durch Initiative des damaligen Vorstandes Xaver Bschor stand kostenlos ein Radlader der Firma Fendt aus Gersthofen zur Verfügung. Alle verfügbaren Schlepper mit Anhänger waren eingesetzt, und alles im Dorf half zusammen, um den Aushub abzufahren und meist mit der Hand abzuladen.

Nach vielen Vorarbeiten konnte am 26. Februar 1972 mit dem Fundament begonnen werden. Schützenkamerad und Maurermeister Georg Seitz übernahm die Bauausführung, die Maurerarbeiten leitete Polier Xaver Bschor. Mitte April wurde dann mit dem jungen Zimmermeister Anton Lippert aufgerichtet und am 21. April konnte Hebauf gefeiert werden. Nach einer kurzen Sommerpause folgte der Innenausbau.

Am 26. November 1972 war der Innenausbau zwar bis auf Kleinigkeiten noch nicht vollendet, doch man konnte den Schießstand inoffiziell durch den Bürgermeister eröffnen. Bürgermeister Dietrich Riesebeck zeigte sich damals sehr erfreut über die großartige Leistung des Schützenvereines und überbrachte die Grüße der Stadt Wertingen. Aus seinem Bürgermeisterfond spendete er 200 Mark für ein neues Gewehr. Die restlichen 200 Mark kamen von Förderer Hermann Wacke. Vom Sponsor Georg Seitz kamen 300 Mark für dringende Ausgaben dazu.

Hohenreichen wurde am 1. Juli 1972 nach Wertingen eingemeindet.

Nachdem der neue Bürgermeister Dietrich Riesebeck mit einigen Schüssen den Schießstand eröffnet hatte, konnten dann auch die längst fälligen Rückkämpfe vom Rundenwettkampf ausgetragen werden.

Am 21. Januar 1973, nach nicht einmal einjähriger Bauzeit, konnte das Schützenheim der Frohsinnschützen mit dem ganzen Dorf Hohenreichen und Gästen feierlich eingeweiht werden. Am Anfang waren acht handbetriebene Schießstände montiert, diese wurden später durch elektrische ersetzt. Der Anbau, der im ersten Obergeschoss einen großen Umkleideraum und im Keller, Toiletten und Fahnenraum beherbergt, entstand im Jahr 2000. Der Anbau war vor allem durch das größere Ausrüstungsaufkommen wie Schießjacken, -hosen, Schuhe etc. notwendig.