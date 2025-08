Überholmanöver trotz Gegenverkehr: Autofahrer muss in Graben ausweichen

Zu einem Unfall ist es am Freitagabend zwischen Langenreichen und Hohenreichen gekommen. Ein 27-jähriger Autofahrer setzte der Polizei zufolge trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Das entgegenkommende Fahrzeug musste in den Straßengraben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde das Auto des Ausweichenden leicht beschädigt. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

27-Jähriger Autofahrer wird von der Polizei Gersthofen aufgegriffen

Der Unfallverursacher flüchtete, konnte jedoch im Nachgang durch eine Streife der Polizei Gersthofen angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)