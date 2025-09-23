Klaus-Gruppe eröffnet neuen Standort in Dillingen

Mit einer fulminanten, wahren Familienfeier hat die Klaus-Gruppe ihren neuen Standort in Dillingen eröffnet, der von der Tochter-GmbH Holl betrieben wird. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn an der Werner-von-Siemensstraße 4a standen neben den zahlreichen Angestellten vor allem deren Angehörige im Mittelpunkt. Bungee-Springen unter strikter Aufsicht, Wettlaufen zwischen den festlich geschmückten Tischen, Herumalbern am Boden, Bestaunen von knallroten Fahrzeugen und Maschinen der Firma: Zeitweise schien den Kleinen Gebäude und Hof des Tiefbauunternehmens zu gehören, während sich die Großen miteinander austauschten und kräftig feierten.

Selbst Inhaber Jörg Klaus kam – bestens gelaunt und voller Dankbarkeit für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in Begleitung seiner Familie aufs Betriebsgelände. Darunter Sohn Sebastian, Prokurist in der Klaus-Gruppe.

Vogelperspektive auf das Gelände an der Werner-von-Siemens-Straße in Dillingen. Foto: Firma Holl

Dessen erste öffentliche Rede bei der fröhlichen Feier wurde als ein starkes Signal für den Generationswechsel dort gewertet. Die Hauptaufmerksamkeit gehörte jedoch der Anlage, die nach nur vier Jahren Planungs- und Bauzeit mit Kosten von fast neun Millionen Euro realisiert wurde. Schneller als andere war man bei Holl auch mit dem Zelebrieren, zumal der Bieranstich zum Münchner Oktoberfest erst einen Tag später erfolgte. Großen Respekt wegen der relativ flotten Umsetzung des dringend benötigten Projekts bezeugte etwa Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, der an eine „spannende, aber auch herausfordernde Zeit für die Branche“ erinnerte, etwa wegen Corona. Eine Verdoppelung bei den Mitarbeitern auf nun 50 komme hinzu, und da „kann man einfach nur von einer Erfolgsgeschichte sprechen.“

Firmenvertreter legen klares Bekenntnis zum Standort Dillingen ab

Der Rathauschef dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Kommune. Was Standortleiter Reinhard Herreiner gern zurückgab und auf die „beiden besonderen Persönlichkeiten“ in zentralen Ämtern - Kunz und auch Landrat Markus Müller – aufmerksam machte: „Sie hatten immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen.“ Kein Wunder, dass von den Firmenvertretern immer wieder „ein klares Bekenntnis zum Standort Dillingen“ zu vernehmen war. So gab Geschäftsführer Tobias Mittl ein Versprechen an die gesamte Region ab, dass „wir hier langfristig Verantwortung übernehmen“ werden. In den mit über 300 Gästen besetzten Saal blickend, sprach der Diplom-Ingenieur die sich kontinuierlich weiterentwickelnden Städte und Gemeinden an. „Da kommen Infrastrukturmaßnahmen – vom Straßen- und Leitungsbau, notwendigen Sanierungsarbeiten bis zur Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete – auf uns zu: Darauf freuen wir uns und wir sind bereit, alle Herausforderungen anzunehmen.“

Wiesn-Fieber in Dillingen: Schneller als das größte Volksfest der Welt waren die Organisatoren der feierlichen Eröffnung des neuen Holl-Standorts – sie fand einen Tag früher statt. Hinein ging es unterm Spalier zweier nagelneuer Radlader. Foto: Günter Stauch

Bei dieser Aufgabe „solche Partner zu haben, ist wichtig“, gab auch Landrat Markus Müller zu verstehen. „Sie gehen voran, investieren und haben Visionen“, hob er hervor, „denn wir müssen unsere Heimat ja weiterentwickeln.“ Wie die beiden Unternehmenschefs zuvor lobte der Landrat „diese tolle Mannschaft hier.“ Geschäftsführer Mittl schloss sich dem gern an. „Ohne Sie und Ihre Angehörigen wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen.“ Mittl beschrieb das gefeierte Projekt als einen „Ort, an dem Ideen wachsen, Zusammenarbeit gelebt und Zukunft gestaltet wird.“

Auf dem rund 15.000 Quadratmeter großen Grundstück des Bauunternehmens im Nordwesten der Stadt entstanden eine Schüttgut- und Waschhalle mit einer Kapazität bis zu 6000 Tonnen, eine Werkstatt- und Lagerhalle mit integrierter Tankstelle und Regalanlagen. Des Weiteren stehen dort ein modernes Verwaltungsgebäude sowie ein 6000 Quadratmeter großer Betriebshof mit Schwerlastregal und Stellplätzen. Es gab also viel zu tun für die beiden Geistlichen Jonathan Launhardt (evangelisch) und Pater Bineesh (katholisch) bei der Segnung draußen unter strahlend blauem Himmel.

Zirbelnuss feierlich mit Champagner eingeweiht

Ein Höhepunkt des Abends war die symbolische Einweihung einer tonnenschweren Skulptur einer Zirbelnuss aus Beton – dem Wahrzeichen Augsburgs und Markenzeichen der Klaus-Gruppe. Sie soll Glück, Freude und langes Leben garantieren. Diese Zirbelnuss wurde feierlich von den Ehefrauen der Geschäftsleitung mit Champagner eingeweiht. Die Gäste sollen, wie es hieß, bis spät in die laue Nacht hinein vor und in der neuen Halle beisammen gewesen sein. Gespräche geführt, gelacht und die besondere Atmosphäre genossen haben. Und natürlich das Büfett, etwa mit gefülltem Schweinefilet oder Angusbraten und Lachsfilet. Irgendwie erinnerte das gesamte Fest an die Botschaft beim Internetauftritt des Unternehmens: „Tiefbau vom Feinsten, mit großem Gerät.“

Soll Glück, Freude und langes Leben garantieren: Landrat Markus Müller und Oberbürgermeister Frank Kunz (von links) stehen an der tonnenschweren Beton-Zirbelnuss. Das Markenzeichen der Klaus-Gruppe wurde mit Champagner eingeweiht. Foto: Günter Stauch