Ab Montag ist die Holzheimer Ortsdurchfahrt voll gesperrt

Die Bauarbeiten für den Ausbau der Straße beginnen. Es wird großzügig umgeleitet.

Das Staatliche Bauamt Krumbach teilt mit, dass am Montag, 12. September, der Startschuss für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Holzheim fällt. Die Gemeinde und das Bauamt bauen gemeinschaftlich die Ortsdurchfahrt Holzheim zwischen dem Edeka-Markt und der Tankstelle Peter aus. Hierfür wird die Ortsdurchfahrt für den Verkehr voll gesperrt.

Die Fahrbahn und die Gehwege sind in der Ortsdurchfahrt Holzheim spürbar geschädigt. Für den Fußgänger- bzw. Radfahrverkehr sind im Ortskern keine gesicherten Querungsmöglichkeiten und Radwegführungen vorhanden. Daher gestaltet das Staatliche Bauamt Krumbach zusammen mit der Gemeinde die Ortsdurchfahrt zwischen dem Edeka-Markt (Einmündung „Siebenbrunnstraße“) und der Tankstelle Peter (östliches Ortsende Richtung Eppisburg) auf einer Länge von circa einem Kilometer grundlegend neu, teilt das Bauamt mit.

Ein Kreisverkehr auf Höhe Römerstraße in Holzheim

Im Rahmen der Ausbaumaßnahme werden der schadhafte Straßen- und Gehwegbelag, zahlreiche Hausanschlüsse, die Wasserleitung und in Teilbereichen die Kanalisation erneuert. Die Einmündung Römerstraße/Dillinger Straße wird zu einem Kreisverkehr umgebaut, die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet, und mehrere Querungshilfen in der Ortsdurchfahrt eingebaut. Gleichzeitig werden beidseitige Radfahrschutzstreifen angelegt, und ein lärmoptimierter Fahrbahnbelag aufgebracht. Somit wird eine ansprechende und nachhaltige Neugestaltung der Ortsdurchfahrt erreicht, und insbesondere die Fußgänger- und Radfahrersituation in der Ortsdurchfahrt deutlich verbessert.

Gebaut wird in zwei Etappen. Die Bauarbeiten starten mit dem ersten Bauabschnitt zwischen dem Edeka-Markt bis zum Abzweig Richtung Ellerbach/Fultenbach. Dieser soll bis Ende des Jahres großteils fertiggestellt werden. Anschließend wird ab dem Frühjahr 2023 die Ortsdurchfahrt ab dem Abzweig Richtung Ellerbach/Fultenbach bis zum östlichen Ortsrand ausgebaut.

Das sind die Umleitungsstrecken im Aschberg

Der Verkehr in Fahrtrichtung Wertingen/Dillingen wird ab dem Kreisverkehr Gundremmingen über Lauingen (Donaubrücke, Kreisverkehr Mausefalle) – Dillingen (Taxisparkkreuzung) – Nordfelder Hof – Fristingen – Kicklingen – Binswangen umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Dillingen wird über Hausen – Villenbach – Zusamaltheim - Wertingen – Binswangen – Kicklingen - Fristingen geführt. Die Gegenrichtungen werden jeweils analog geleitet. Für die Neugestaltung bzw. den Ausbau der Ortsdurchfahrt sowie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit investieren der Freistaat Bayern und die Gemeinde Holzheim insgesamt rund drei Millionen Euro. (AZ)