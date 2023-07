Ladendiebe treiben in Lauingen ihr Unwesen

Allerdings können sich weder ein 17-Jähriger noch ein Brüderpaar in ihren 50ern an dem Diebesgut erfreuen, denn sie werden alle gestellt.

Ein 17-Jähriger aus Lauingen begab sich am Samstag gegen 18.35 Uhr in den Supermarkt in der Dillinger Straße 25 in Lauingen. Dort nahm er ein Rettungsmesser mit entsprechender Verpackung im Wert von 19 Euro aus dem Regal, öffnete die Verpackung und steckte das Messer in seine Hosentasche. Ein Mitarbeiter konnte den Vorfall beobachten. Der 17-Jährige führte kein Bargeld mit sich. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt, zudem wurde ein Hausverbot ausgesprochen.

Zwei Brüder packten in Lauingen Waren in ihren Rucksack

Ebenfalls zu einem Ladendiebstahl kam es in Lauingen laut Polizeibericht am selben Tag gegen 17.15 Uhr. Es begaben sich zwei 50- beziehungsweise 52-Jahre alte Brüder in einen Supermarkt in der Raiffeisenstraße 9. Die beiden steckten unterschiedliche Waren in ihre mitgeführten Rucksäcke und wurden dabei von Mitarbeitern beobachtet, die sofort die Polizei verständigten.

Diese war schnell vor Ort und konnte die beiden Diebe noch im Markt stellen. Die Waren im Wert von etwa 50 Euro wurden einbehalten, es wurde Hausverbot erteilt und beide müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten. (AZ)