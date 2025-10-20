Munteres Wachsblockschätzen beim Gründungsfest des Wertinger Imkervereins

Mit rund 120 Gästen hat der Imkerverein Wertingen am Wochenende sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Im festlich geschmückten Saal des Landgasthofs Stark blickten die Wertinger Imkerinnen und Imker auf eine lange und traditionsreiche Vereinsgeschichte zurück – und feierten zugleich die lebendige Zukunft der Imkerei.

Grußworte und Glückwünsche zur Eröffnung der Jubiläumsfeier

Der erste Vorsitzende Andreas Grimminger begrüßte die Gäste und eröffnete die Jubiläumsfeier. Auch Landrat Markus Müller überbrachte die Glückwünsche des Landkreises und würdigte das Engagement der Imker für Umwelt, Artenvielfalt und regionale Produkte. In Vertretung des Bürgermeisters Willy Lehmeier richtete Tobias Munz aus dem Stadtrat das Grußwort an die Gäste. Er betonte die Bedeutung der Imkerei für die lokale Gemeinschaft und überreichte im Namen der Stadt eine Spende an den Verein. Die Bayerische Honigkönigin Elena I. übermittelte Glückwünsche im Namen des Landesverbands bayerischer Imker. Für eine feierliche Atmosphäre sorgte anschließend die ökumenische Einstimmung durch Pfarrerin Marie-Catherine Schobel sowie das Totengedenken mit Gebet, gestaltet von Pfarrer Rupert Ostermayer.

Kinder basteln in Gottmannshofen Bienenwachskerzen

Beim anschließenden Mittagessen sorgte das Team des Landgasthofs für das leibliche Wohl der Gäste. Auch die jüngsten Besucher und Besucherinnen kamen auf ihre Kosten: Beim Kinderschminken von Tamara Greiner und Maja Rauch sowie am Jugendmobil der Stadt Wertingen, betreut von Julia Däubler, herrschte reger Andrang und fröhliches Treiben. Ein Highlight für die Kinder war außerdem das Basteln von Bienenwachskerzen aus Wachsplatten, das von der Mittelschule Wertingen angeboten wurde.

Ein weiterer Publikumsmagnet war das Gewinnspiel „Wachsblockschätzen“. Dabei galt es, das Gewicht eines echten Bienenwachsblocks möglichst genau zu erraten – stolze 11.200 Gramm brachte er auf die Waage. Die drei besten Schätzer durften sich über Preise freuen.

Kaffee, Kuchen und Fachvorträge beim Gründungsfest des Imkervereins

Zwischen den Fachvorträgen lud ein Kaffee- und Kuchenbuffet zum gemütlichen Austausch ein. Am Nachmittag boten drei Vorträge interessante Einblicke in verschiedene Facetten der Imkerei und Naturpflege. Bio-Imker Wolfgang Patz referierte zum Thema „Honig: von der Blüte ins Glas“, Gärtner Tobias Munz zeigte, wie man mit „Natürlich Garten“ Bienen und Insekten unterstützen kann, und Wildbienenexperte Gebhard Singl widmete sich den oft übersehenen „anderen Bestäubern“.

Mit einem harmonischen Ausklang, vielen Gesprächen und dem Duft von Bienenwachs in der Luft endete ein aus Sicht des Vereins gelungenes Jubiläumsfest, das zeigte, wie lebendig und zukunftsorientiert der Imkerverein Wertingen auch nach 150 Jahren ist. (AZ)

