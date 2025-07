In Lauingen hat sich ein Unfall mit Gefahrgut ereignet

In einem Gewerbebetrieb in der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen hat sich am Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei ein Unfall mit Gefahrgut ereignet. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, trat in einem geschlossenen Raum eine kleinere Menge eines Gefahrstoffes aus, was zu einer chemischen Reaktion führte.

Polizei: „Eine Gefahr für Bevölkerung oder Umwelt besteht derzeit nicht“

Es gab keine Verletzten. „Eine Gefahr für Bevölkerung oder Umwelt besteht derzeit nicht“, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Dillingen. Zahlreiche Feuerwehren und Polizei sind derzeit vor Ort.

Die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen ist derzeit gesperrt

Die Hans-Martin-Schleyer-Straße ist aufgrund des Einsatzgeschehens gesperrt worden. Dies könne möglicherweise zu Verkehrsbehinderungen führen. (AZ)