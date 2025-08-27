Vortrag in Dillingen: Alte Wirtschaftsgebäude sinnvoll nutzen

Gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband Dillingen veranstaltet der Landkreis Dillingen am Donnerstag, 25. September, um 18 Uhr einen Vortragsabend unter dem Titel „Alte Wirtschaftsgebäude sinnvoll umnutzen – steuerliche Aspekte und Möglichkeiten“. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort im Landratsamt Dillingen, großer Sitzungssaal, als auch online möglich.

Neben den Gestaltungsmöglichkeiten von energetischen Maßnahmen an der eigenen Immobilie beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch die Frage, wie die individuellen Wohnbedürfnisse und -verhältnisse in der Zukunft aussehen werden. Genau aus diesem Motiv hat der Landkreis Dillingen die Themen aufgegriffen und das Innovationsnetz „Nachhaltiges Bauen und Wohnen für eine bessere Zukunft“ ins Leben gerufen.

„Mit diesem Format verfolgen wir das Ziel, dass sich die Bürgerinnen und Bürger anhand von Praxisbeispielen informieren können“, so Landrat Markus Müller. Von erfolgreichen und gelungenen Projekten und Maßnahmen könne man nicht nur lernen, sondern sie seien auch motivierend.

Vortragsabend in Dillingen: Viele Informationen zur Umnutzung

Mit der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen sind in der Regel auch steuerliche Fragen verbunden, die im Laufe des Vortragsabends aufgegriffen werden. Steuerberater Benedikt Seitz referiert auf Grundlage von konkreten Fallbeispielen, welche Steuerarten im jeweiligen Fall betroffen und welche Konsequenzen damit verbunden sind.

Für die kostenfreie Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig unter Angabe des vollständigen Namens, einer E-Mailadresse sowie der Angabe, ob die Teilnahme online oder in Präsenz stattfindet per Mail an Vortrag@landratsamt.dillingen.de.

Im Landkreis Dillingen fehlen Wohnungen

Hintergrund: Bis 2028 braucht der Landkreis Dillingen den Neubau von rund 550 Wohnungen – und zwar pro Jahr. Diese Wohnungsbau-Prognose für die kommenden vier Jahre hat das Pestel-Institut in einer Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt ermittelt. „Der Neubau ist notwendig, um das bestehende Defizit – immerhin fehlen im Landkreis Dillingen aktuell rund 840 Wohnungen – abzubauen: Aber auch, um abgewohnte Wohnungen in alten Häusern nach und nach zu ersetzen. Hier geht es insbesondere um Nachkriegsbauten, bei denen sich eine Sanierung nicht mehr lohnt“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut in einer Pressemitteilung.

Der Wissenschaftler erwartet, dass das Baupensum allerdings zurückgeht: Günther spricht von einem „lahmenden Wohnungsneubau, dem mehr und mehr die Luft ausgeht“.