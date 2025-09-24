Internetausfälle in Wertingen: Haushalte sollen am Mittwochabend wieder ans Netz gehen

Bei Aushubarbeiten an der Augusta-Gasleitung ist es passiert: Eine Glasfasertrasse der LEW wurde beschädigt. In Folge sind rund 400 Haushalte in den Wertinger Ortsteilen Rieblingen, Hirschbach, Hohenreichen und Prettelshofen von einem Internetausfall betroffen. Vonseiten der LEW und auch des Fernleitungsnetzbetreibers Bayernets, der für die Augusta-Baustelle verantwortlich ist, hieß es am Mittwochvormittag, man arbeite „mit Hochdruck“ an der Behebung der Störung. Ein Bayernets-Sprecher sagte unserer Redaktion, dass die Rohrbauarbeiten in dem betroffenen Bereich nahe der Gasverdichterstation Prettelshofen erst abgeschlossen werden müssten, bevor die Glasfasertrasse wiederhergestellt werden könne. Wie es genau zur Beschädigung gekommen ist, könne er nicht sagen.

Glasfasertrasse beschädigt: Insgesamt müssen rund 700 Fasern neu verbunden werden

Einem LEW-Sprecher zufolge seien zehn Mitarbeiter des Unternehmens sowie einer Partnerfirma vor Ort, um die Internetleitung wieder instand zu setzen. Am Dienstag liefen „den gesamten Tag über links und rechts der beschädigten Stelle Arbeiten zur Wiederherstellung“. Konkret mussten etwa 50 Meter Leitungen neu verlegt sowie links und rechts der Schadstelle Muffen eingesetzt werden. Zwischen diesen Muffen wurde am Mittwoch das durchtrennte Kabel wieder hergestellt. Das letzte fehlende Stück könne allerdings erst eingesetzt werden, nachdem die Gasleitung in den Boden eingebracht und dieser verdichtet war. Dies sei mittags der Fall gewesen.

Um den Anschluss wiederherzustellen, müssen die Rohrverbindungen verlegt werden. „Im Anschluss müssen dann die einzelnen Glasfasern wieder verbunden werden“, so der LEW-Sprecher – insgesamt seien es rund 700 Fasern. So kommen die Kunden nach und nach wieder ans Netz. Am frühen Mittwochnachmittag geht das Team davon aus, dass bis abends die meisten Haushalte wieder mit Internet versorgt sind.

„Ohne Internet ist man ganz schön ausgebremst“, sagt ein Betroffener

Daniel Fiebig aus Rieblingen berichtete als Betroffener, wie er von der gekappten Leitung erfahren hat. „Als ich am Montagabend nach Hause kam, ging das Internet nicht mehr.“ Seine Frau sagte ihm, dass der Nachbar schon nachgefragt habe, ob bei ihnen das Internet auch nicht funktioniere. Schnell war der Ausfall Thema im Dorf. Fiebig wandte sich an die Störungsstelle der LEW Telnet und erfuhr, dass bereits einige Meldungen eingegangen waren. Da munkelte man im Ort bereits, dass da wohl ein Kabel „angebaggert“ wurde. Am Dienstagmorgen erfuhr Fiebig dann von der LEW, dass dem tatsächlich so ist und das Problem im Laufe der Woche behoben werde. In einer LEW-Pressemitteilung am Dienstagnachmittag hieß es dann bereits, dass man eine alternative Glasfasertrasse neu verlegen und die Störung voraussichtlich bis Mittwochabend andauern werde.

„Ohne Internet ist man ganz schön ausgebremst“, sagt Fiebig, der am Dienstag im Homeoffice gearbeitet hat. Das funktionierte nur über den Mobile-Daten-Hotspot des Smartphones, mit dem sich der Internetzugang auf andere Geräte übertragen lässt. Doch neben Privathaushalten gibt es in den Wertinger Ortsteilen auch vereinzeltes Gewerbe. So ist etwa der Autohandel Wisura Motors in Hohenreichen von den Ausfällen betroffen. Stefan Wisura beschreibt, dass er zwei verschiedene Anschlüsse habe – seitens der Glasfaser-Verbindung „geht gerade gar nichts“. Doch er habe Glück im Unglück: Am Mittwoch befindet sich seine Firma noch im Betriebsurlaub. Wäre das nicht der Fall, „wär's schon schlimm“. Für die Kundinnen und Kunden aus aller Welt wäre man dann nicht erreichbar, könnte nicht handeln. Unternehmen mit anderen Internetanbietern sind auf Nachfrage unserer Redaktion wiederum nicht betroffen. So etwa Maschinenbau und Aufzugtechnik Berchtenbreiter in Rieblingen oder die Verdichterstation Prettelshofen.