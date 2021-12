Wertingens Bürgermeister Lehmeier: "Wir lechzen nach Festen und Feiern"

Plus Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier gesteht, dass auch ihm die Corona-Pandemie aufs Gemüt schlägt. 2022 und 2024 habe Wertingen ordentlich etwas zu feiern.

Das zweite Corona-Weihnachten steht vor der Tür. Gehen Sie optimistisch ins Jahr 2022?



Willy Lehmeier: Ich bin A Optimist und B Zweckoptimist. Und deshalb freue ich mich auf das neue Jahr, weil es viele positive Aspekte in unserer Zusamstadt gibt. Wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie geht aber vieles unter.