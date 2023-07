Interview

Demos gegen ein AKW Pfaffenhofen: „Wie eine Fronleichnamsprozession“

Plus Dr. Kurt Michl erlebte vor 50 Jahren die Widerstandsbewegung gegen eine Magnetschwebebahn und ein zweites Atomkraftwerk im Donauried. Der Arzt aus Buttenwiesen erinnert sich.

Von Günter Stauch

Als der Bund Naturschutz in Bayern 2013 sein hundertjähriges Bestehen feierte, erschien ein Wanderführer mit Tourenvorschlägen der besonderen Art, nämlich Exkursionen zu „bayerischen Naturschutzerfolgen“. Dahinter steckten idyllische, ökologisch wertvolle Gegenden, in denen Großprojekte wie Atomkraftwerke, Autobahnen, Stauseen oder militärische Einrichtungen verhindert wurden. Unter anderem kommt auch das Pfaffenhofener Donauried vor. Was ist dort geschehen und wie sollte man den heutigen Freizeittouristen die Thematik erklären?



Dr. Kurt Michl: Das Donauried, früheres unreguliertes Schwemmland der Donau, war schon immer ein begehrliches Objekt für Großprojekte in den Augen der Regierenden. Nach den Plänen für einen Bombenabwurfplatz oder einen Militärflugplatz kamen die Pläne für die Versuchsstrecke einer Magnetschwebebahn. Geplant war eine Strecke in Form einer liegenden Acht zwischen Günzburg und Donauwörth. Wobei das Wahrzeichen von Oberthürheim, der Thürlesberg, abgetragen werden sollte. Deshalb steht an dieser Stelle ein Mahnkreuz, gestaltet vom Künstler Leo Schmitt, das im Volksmund Schwebebahnkreuz genannt wird.

Dr. Kurt Michl, Landarzt in Buttenwiesen, engagierte sich in der Schutzgemeinschaft Donau-Ried, die vor 50 Jahren gegründet wurde. Foto: Günter Stauch

Die Schutzgemeinschaft Donauried, ein anderer Jubilar, wurde im Sommer 1973, also vor einem halben Jahrhundert, ins Leben gerufen – warum und wie?



Michl: Die Bevölkerung wehrte sich gegen dieses Großprojekt durch die Gründung der Schutzgemeinschaft Donau-Ried im Juli 1973. Gründungsmitglieder waren auch die Bürgermeister der umliegenden Ortschaften von Aislingen über Holzheim bis Mertingen. Der Präsident Dr. Jochen Meyen konnte bei der Gründungsveranstaltung renommierte Mitglieder begrüßen wie Wilhelm Berchtold aus Wertingen und natürlich unseren Heimatdichter Alois Sailer. Nachdem die Pläne für eine Magnetschwebebahn wieder niedergelegt worden waren, war 1978 plötzlich Pfaffenhofen als Ersatzstandort für Rehling für den Bau von zwei Kernkraftwerken in der engeren Wahl. Im selben Jahr trat ich der Schutzgemeinschaft bei als stellvertretender Vorsitzender und Pressesprecher der Organisation bei.

