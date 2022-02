Interview

Herbert Dlouhy: "Es kostet Energie, Künstler zu sein"

Herbert Dlouhy hat der zeitgenössischen Kunst in Wertingen den Weg bereitet. Das Foto entstand in der Birnen-Allee im Stadtteil Hohenreichen. Dort soll in Kürze eine weitere Dlouhy-Skulptur aufgestellt werden.

Plus Herbert Dlouhy, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, hat der zeitgenössischen Kunst in Wertingen den Weg bereitet. Einmal bekam er dafür eine Morddrohung.

Von Berthold Veh

Von der Birnbaum-Allee in Hohenreichen bis zu ihren Skulpturen im Donauried bei Wertingen - Ihre Arbeiten sind überall in der Region zu finden. Welches ist Ihr eigenes Lieblingswerk?



Herbert Dlouhy: Mit dieser Frage tue ich mich schwer. Ich bemühe mich in jedem Werk, dass da etwas rüberkommt. Für "Heimaterden" habe ich einen Förderpreis bekommen. Da schrieb ich viele Kollegen im Ausland an, die mir Erde aus ihrer Heimat schickten. Ich habe alles zusammengefügt zu einem Kreis. Mit der Idee, dass wir alle Erdenbürger dieser einen Welt sind - und wir uns doch vertragen können. In meinem Geburtsort Römerstadt im heutigen Tschechien, aus dem meine Familie vertrieben wurde, habe ich 1991 das "offene Tor" gebaut. Wir brauchen die Völkerverständigung mit dem Osten, das ist eine Grundlage meiner Arbeit.

