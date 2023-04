Organisator im Interview: Das ist auf dem Wertinger Volksfest geboten

Endlich wieder Volksfest! Im Mai wird in Wertingen an zwei Wochenenden gefeiert. Werner Schmid gibt Einblicke in die Planungen seines Teams.

Im Mai geht es wieder rund in der Zusamstadt, dann läuft ab 11. Mai erneut das Wertinger Volksfest, an zwei verlängerten Wochenenden – vom 11. bis 14. Mai und vom 17. bis zum 21. Mai. Auf welche musikalischen Highlights können sich die Gäste freuen?



Werner Schmid: Für Partystimmung ist gesorgt. Es kommen bewährt bekannte Musikgruppen wie Lost Eden, die Joe Williams Band, die Fetzentaler oder die Partyhexen. Auch die Sängerin Susal, bekannt von den einstigen Isartaler Hexen, die in der Vergangenheit schon immer im Zelt einheizte, ist dabei. Außerdem feiern auch wieder neue Bands Premiere in Wertingen, wie etwa Mädchenalarm.

Für die meisten musikalischen Acts wird ein Eintritt von fünf Euro verlangt. Warum?



Schmid: Um solche bekannten Bands zu bekommen, müssen wir einiges investieren. Ohne Eintritt ist das nicht mehr zu stemmen. Dafür bleibt bei uns die Maß Bier mit 9,90 Euro stabil, beim Augsburger Plärrer kostet sie übrigens 11 Euro und 11,60 Euro. Wir haben aber auch klasse Acts bei freiem Eintritt wie das Duo Let's dance, die Why Not Band zur Wertinger Linedance-Party. Für Freunde der Blasmusik spielen der Musikverein Untertürheim und die Binswanger Banzger Blosn auf, und DJ Helmut macht mit der Schlager- und Ü-30-Party sowie der Wiesenparty Stimmung. Und am Eröffnungsabend am 11. Mai mit den Luckies & Sängerin ist der Eintritt auch kostenfrei.

Gibt es sonst noch Besonderheiten?



Schmid: An den beiden Samstagen haben wir den Fokus auf Familien und Senioren, mit einem großen Kindernachmittag am ersten Samstag. Und die Woche darauf gibt es am Samstag einen Tag für Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung. Hier werden wir viele tolle Aktionen bieten.

Was motiviert Sie, nach wie vor das Volksfest zu organisieren?



Schmid: Es ist eine Herzensangelegenheit für mich. Für viele ist es die heimliche fünfte Jahreszeit an der Zusam, einige richten extra ihren Urlaub danach aus. Außerdem mache ich es gerne für die Stadt Wertingen und die Region und ihre Bewohner.

Festwirt Werner Schmid. Foto: Alexander Hosp (Archivbild)

Wie unserer Redaktion bekannt wurde, gibt es in diesem Jahr auch eine besondere Intensivierung, was die Vereine anbelangt. Offensichtlich in Kooperation mit der Stadt Wertingen?



Schmid: Genau, schon am Eröffnungsabend gibt es einen großen Fahneneinzug ins Festzelt. Die größte Vereinsgruppe, die geschlossen mit einmarschiert, am besten mit Vereinsfahne, erhält 50 Liter Freibier für ein Vereinsfest nach dem Volksfest, gesponsert von uns.

Und am Vatertag, was erwartet da die Besucher und Besucherinnen?



Schmid: Natürlich darf hier etwas Besonderes nicht fehlen. Wir präsentieren eine Oldtimer- und Sportwagenschau mit US-Cars auf dem angrenzenden Parkplatz. Zudem verlosen wir zwei Eintagesfahrten mit dem R8 V10 im Wert von je 500 Euro.

Zur Person: Werner Schmid Senior ist Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Metzgereien. Er hat zwölf Filialen im Landkreis Dillingen und Augsburg. In Wortelstetten, einem Ortsteil von Buttenwiesen, ist das Hauptgeschäft.